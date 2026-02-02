L'aéroport de Long Thanh passe à la vitesse supérieure pour une exploitation commerciale en 2026

Cinq ans après le premier coup de pioche et à la suite de l’inauguration symbolique du 19 décembre 2025, le méga-chantier de l’aéroport international de Long Thanh, province de Dông Nai (Sud) entre dans sa phase finale. L'objectif est désormais clair : une mise en service commerciale complète au cours du premier semestre 2026.

Sur l'immense plateau de 5 000 hectares de la province de Dông Nai, l'atmosphère est à l'effervescence. Sous un soleil de plomb en cette fin janvier 2026, plus de 15.000 experts, ingénieurs et ouvriers, épaulés par 3.000 engins de chantier, se relayent jour et nuit pour finaliser ce qui deviendra la plus grande infrastructure aéroportuaire du Vietnam.

La deuxième piste d'atterrissage, l'un des maillons critiques du projet, affiche une avance remarquable de trois mois sur le calendrier contractuel. Selon Dao Anh Dung, directeur du comité de gestion des travaux de l’aéroport (groupe Truong Son), les conditions météorologiques favorables de la saison sèche permettent une accélération de l’avancement.

Parallèlement, le terminal passagers, cœur architectural du projet, a achevé son gros œuvre fin 2025. Les groupements de constructeurs, dont Vinaconex, se concentrent désormais sur l'installation des équipements terminaux de haute technologie importés de l'étranger. Bien que le contrat fixe la date d’achèvement au 30 novembre 2026, les parties concernées s’emploient à raccourcir ce délai afin de finaliser les travaux dès juin 2026. Les opérations de tests techniques, d’essais à vide et en charge, ainsi que l’intégration des systèmes aéroportuaires importés, sont actuellement menées de manière synchronisée.

Lors d'une inspection sur site à la mi-janvier, le ministre de la Construction Trân Hông Minh, a salué la détermination des parties prenantes. Il a toutefois rappelé une exigence absolue : « La rapidité ne doit jamais compromettre la qualité. L’aéroport de Long Thanh doit être un modèle d'esthétique, de durabilité environnementale et d'efficacité technique, digne d'un hub international 5 étoiles. »

Le ministre Trân Hông Minh a également exhorté la province de Dông Nai à accélérer la connectivité routière périphérique. Le réseau extérieur doit être parfaitement synchronisé avec les autoroutes et les boulevards urbains pour garantir une fluidité totale dès l'ouverture des portes au public.

Représentant un investissement total estimé à plus de 16 milliards de dollars répartis en trois étapes, la première phase (5,4 milliards de dollars) permettra d'accueillir 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an.

Pour les autorités locales et les habitants, Long Thanh est bien plus qu'un aéroport ; c'est un catalyseur socio-économique. « Nous sommes fiers de voir ces premiers avions se poser ici. Ce projet va transformer notre région et apporter une prospérité durable », confie Lê Hoang Son, président du comité populaire de la commune de Long Thanh.

Tandis que la première phase accélère vers la ligne d'arrivée, le gouvernement a d'ores et déjà confié à la Compagnie des aéroports du Vietnam (ACV) la maîtrise d'ouvrage de la deuxième phase. Le 9 janvier dernier, l'ordre a été donné de lancer les études de faisabilité pour cette nouvelle étape. -VNA/VI