L'aéroport de Diên Biên a accueilli plus de 12.000 passagers du 1er au 9 mai

L'aéroport de Diên Biên. Photo: VNA

L'aéroport de Diên Biên, dans la province de Diên Biên (Nord-Ouest), a accueilli plus de 12.000 passagers du 1er au 9 mai, à l'occasion de la Fête du Travail et du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai).



Selon la compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV), au cours de cette période, 98 vols civils et 26 vols militaires ont desservi cet aéroport.



Grâce à des mesures efficaces, une sécurité optimale a été assurée pour tous les vols. L'aéroport de Diên Biên a appliqué des mesures de sécurité renforcées du 27 avril au 12 mai, tout en assurant un bon service aux passagers.



Possédant d’importants potentiels touristiques, la province de Diên Biên a de nombreuses opportunités pour faire du tourisme un secteur économique clé. Elle est d'ores et déjà une destination touristique attractive de la région Nord-Ouest et de tout le pays et aussi un lieu de sensibilisation de la jeune génération aux traditions révolutionnaires.



La province possède de nombreux sites touristiques tels que l’ancien champ de bataille de Diên Biên Phu, le col Tang Quai dans le district de Muong Ang, l'ancienne forêt de bauhinie du village de Nam Cum, dans la commune Ngoi Cay et des cultures indigènes uniques...

Depuis le début de l'année au 7 mai, Diên Biên a accueilli plus d'un million de touristes, dont 4.800 étrangers. Les revenus totaux des activités touristiques ont atteint près de 1,9 billion de dôngs (74,65 millions de dollars), selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme cité par la Voix du Vietnam.



En 2023, le nombre de visiteurs à Diên Biên a dépassé pour la première fois le cap du million. En tant qu'hôte de l'Année nationale du tourisme 2024, Diên Biên envisage d'accueillir cette année 1,3 million de visiteurs pour un total de recettes de 2.200 milliards de dôngs. -VNA/VI