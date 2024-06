L'aéroport de Cat Bi accueille le premier vol en provenance de Lijiang en Chine

Un vol au départ de Lijang, dans la province chinoise du Yunnan, a atterri le 15 juin à l'aéroport international de Cat Bi, dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord). Avec 162 passagers à bord, il est le premier vol en provenance de Lijang à destination de cet aéroport vietnamien.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hai Phong, Le Khac Nam, l'ouverture de nouveaux vols internationaux desservant l'aéroport de Cat Bi est une option de sa ville pour favoriser le développement économique, commercial et touristique local.

La ligne aérienne Hai Phong – Lijiang contribuera non seulement au développement des deux localités et au renforcement de leur compréhension mutuelle, mais répondra également à la demande d'échanges commerciaux et de voyages des résidents locaux et des investisseurs chinois.

Cette ligne aérienne est exploitée par la société Yunnan Tongdian Air Travel. Selon son directeur général, Hu Chaozhu, sa compagnie prévoit d'exploiter trois vols hebdomadaires Hai Phong- Lijiang tous les mardis, jeudis et samedis durant la période du 15 juin 2024 au 14 juin 2025. Il a émis son espoir que Hai Phong apporterait un soutien financier à l'ouverture de cette nouvelle route aérienne conformément à la réglementation et aiderait à renforcer les liens entre entreprises pour développer le tourisme entre les deux localités.-VNA/VI