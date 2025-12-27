L’«alphabétisation numérique pour tous» améliore les compétences numériques de la population

La résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale sert de cadre directeur, répondant aux défis immédiats tout en élaborant une feuille de route à long terme pour un développement durable, qui s’est traduite par des actions concrètes, notamment le mouvement «Alphabétisation numérique pour tous».

Transformation numérique nationale

En application de la résolution n°57, le Premier ministre a lancé en mai un mouvement d’émulation invitant l’ensemble du pays à rivaliser en matière d’innovation et de transformation numérique, articulé autour de trois piliers stratégiques : renouveler les mentalités et améliorer les institutions pour favoriser l’innovation ; développer une infrastructure numérique de pointe et des ressources humaines hautement qualifiées ; promouvoir une transformation numérique globale de la société afin de moderniser l’économie et d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Mise en œuvre en parallèle, l’initiative «Alphabétisation numérique pour tous» a pour mission urgente de populariser les connaissances et les compétences numériques à l’échelle nationale, permettant ainsi à tous les citoyens d’accéder aux services et plateformes numériques et de les utiliser efficacement, et de devenir des citoyens numériques contribuant à la transformation numérique du pays.

Suite au lancement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales ont publié des plans de mise en œuvre et des critères d’application précis, ainsi que des mécanismes de récompense pour distinguer les scientifiques, les entreprises, les organisations et les personnes ayant apporté une contribution exceptionnelle à la science, à l’innovation et à la transformation numérique.

Près d’un an plus tard, tous les ministères et les collectivités locales ont organisé des formations à l’intelligence artificielle (IA) et aux applications numériques à destination des fonctionnaires et agents de la fonction publique. En septembre, une conférence hybride nationale sur les applications de l’IA a rassemblé près de 4.000 participants, des échelons centraux aux collectivités locales.

Le mouvement «Alphabétisation numérique pour tous» bénéficie d’une forte implication des dirigeants. Des programmes de formation à la transformation numérique, à l’IA et à l’innovation ont été déployés avec détermination et efficacité, conformément à la directive du Premier ministre privilégiant les résultats et évitant les formalités.

La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, se distingue par ses objectifs ambitieux pour 2025 : garantir que tous les employés du secteur public maîtrisent la transformation numérique, doter tous les lycéens et étudiants de compétences numériques et certifier les compétences numériques de base de près d’un million d’adultes via la plateforme VNeID. Les autorités locales ont élaboré un cadre de compétences numériques et coordonné leurs actions entre les différents secteurs afin d’élargir l’accès du public aux connaissances numériques.

Selon Truong Canh Tuyên, président du Comité populaire municipal, ce mouvement doit devenir une révolution globale, inclusive et centrée sur les citoyens, afin de ne laisser personne de côté. Les organisations politiques et sociales, les équipes numériques communautaires et les communicants de proximité jouent un rôle essentiel dans l’accompagnement des citoyens, les personnes et les entreprises étant placées au cœur de la transformation numérique.

L’un des principaux atouts de ce mouvement réside dans son approche pragmatique, adaptée aux différents groupes de population et aux contextes locaux. Dans la province de Quang Ninh (Nord), des équipes numériques communautaires offrent un accompagnement pratique aux habitants, notamment aux personnes âgées, pour l’utilisation des smartphones, de l’identification électronique et des services publics en ligne. À Huê (Centre), des cours numériques gratuits aident les habitants à adopter des habitudes numériques tout en renforçant les échanges avec les autorités.

Dans la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong, l’accent est mis sur les agriculteurs, en les aidant à utiliser les smartphones pour la tenue de registres de production numériques, la traçabilité des produits et le commerce électronique. Dans les provinces montagneuses comme Son La, Lào Cai et Hà Giang (Nord) des jeunes volontaires et des agents locaux jouent le rôle de «formateurs numériques», aidant les communautés ethniques minoritaires à accéder aux services publics en ligne, à la télémédecine et à l’enseignement à distance.

Action de percée

Selon le Comité central de pilotage pour la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, le Vietnam a réalisé en 2025 des progrès significatifs dans ces domaines, avec des contributions estimées à 16,4% du PIB. Les services publics en ligne se sont considérablement développés, les procédures administratives ont été simplifiées et l’efficacité de la gouvernance améliorée.

Lors de la conférence de fin d’année du Comité, le 25 décembre, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que si 2025 a posé des bases institutionnelles solides, 2026 doit être une année d’action de percée, permettant de passer des politiques aux produits, des idées à une valeur concrète pour les citoyens et les entreprises.

Conjointement, le mouvement «Alphabétisation numérique pour tous» et le mouvement «Tout le pays rivalise d’innovation et de transformation numérique» contribuent progressivement à la réalisation de la vision d’une société apprenante à l’ère du numérique, jetant ainsi les bases d’un développement rapide, durable et inclusif pour le Vietnam. – VNA/VI