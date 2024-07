Kon Tum subit sept tremblements de terre dans l’après-midi du 29 juillet

La zone souvent touchée par les tremblements de terre dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum. Photo: Vietnam+

Selon le Centre d'information sismique et d'alerte aux tsunamis de l'Institut de géophysique, le 29 juillet, cet institut a diffusé en continu 25 rapports de tremblements de terre dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre).



Dans l’après-midi du 29 juillet, la province de Kon Tum a subi sept tremblements de terre.



Le dernier tremblement de terre d'une magnitude de 3,7 dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum, a été enregistré le 29 juillet à 15h14 24 secondes, à une profondeur d’environ 8,1 km, sans risque de catastrophe naturelle.



Selon des experts, il s'agissait de tremblements de terre induits provoqués par des réservoirs d'eau, essentiellement liés au stockage d'eau, se produisant périodiquement, avec des éclats survenant en quelques jours, puis s'arrêtant.



Le 28 juillet, un séisme de magnitude 5 s'était produit à 11h35 dans le district de Kon Plong, province de Kon Tum, à une profondeur d’environ 8,1 km. Il avait présenté un risque de catastrophe naturelle de niveau 2 dans l'épicentre et les zones environnantes. Selon un représentant du Comité populaire du district de Kon Plong, il avait provoqué des fissures dans un certain nombre de bâtiments scolaires et médicaux, commissariats de police locaux.



Le docteur Nguyen Xuan Anh, directeur de l'Institut de géophysique, a déclaré que selon des recherches préliminaires, les tremblements de terre à Kon Tum devraient se poursuivre dans un avenir proche, mais leur magnitude ne dépasserait probablement pas 5,5.



Le docteur Nguyen Xuan Anh a recommandé aux localités de Kon Tum d'inspecter les projets hydroélectriques et d'irrigation afin de détecter et de réparer rapidement les incidents et les dommages afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il a également insisté sur la nécessité de préparer des ressources humaines, du matériel et des moyens pour réagir rapidement en cas de nécessité, de continuer à diffuser les compétences de prévention des tremblements de terre auprès des populations...-VNA/VI