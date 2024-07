Kien Giang renforce la gestion des bateaux de pêche

Photo: VNA

La province de Kien Giang, dans le delta du Mékong, multiplie ses actions pour lutter de manière approfondie contre les navires de pêche en activité en mer qui ne sont pas enregistrés, pas immatriculés, sans permis de pêche.



Ces efforts contribuent à améliorer la gestion de la pêche, à protéger les ressources halieutiques marines et à renforcer la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Le nombre de navires de pêche autorisés représente actuellement 95,7% du total des navires enregistrés. Plus de 99,4% de ceux d'au moins 15 m de long ont été équipés de système de surveillance des navires par satellite (VMS), selon le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural.



Le sous-département provincial de surveillance des ressources halieutiques de Kien Giang accélère les efforts pour achever rapidement les procédures visant à enregistrer et à gérer plus de 2.000 navires non enregistrés. Il s’efforce également d’enregistrer, de marquer, d’immatriculer et d’accorder des permis de pêche à plus de 2.700 navires qui ne sont pas enregistrés, pas immatriculés et sans permis de pêche.



Au cours du premier semestre 2024, les autorités locales ont traité des centaines de cas liés à la pêche INN, imposant des amendes de plus de 19,6 milliards de dôngs (771.600 dollars). -VNA/VI