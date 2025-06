La province méridionale de Kiên Giang renforce la gestion de la réserve marine de Phu Quôc, fondée en 2007, afin de protéger les écosystèmes marins et côtiers, de promouvoir le développement durable de l’économie maritime et de prévenir la pollution environnementale, l’empiètement illégal et les activités de pêche destructrices.



Au cours des premiers mois de 2025, l’administration de la réserve marine de Kiên Giang, en coordination avec les agences compétentes et les autorités locales, a mené de nombreuses patrouilles. Des infractions ont été constatées dans la zone, notamment le déversement de terre et de rochers par l’entreprise Mat Troi Phu Quôc pour la conquête de terres, et l’amarrage illégal de radeaux flottants pour des activités touristiques (comme le paddle et la plongée avec tuba) par l’entreprise Blue Ocean Star PQ, qui a reçu l’ordre de retirer ses installations de la zone protégée.



Plus de 1.130 cartes au format A3 ont également été imprimées, indiquant les limites et les zones fonctionnelles de la réserve. En collaboration avec des entreprises touristiques et des bénévoles environnementaux locaux, la première campagne de nettoyage des récifs coralliens de 2025 a été organisée, collectant 865 kilogrammes de déchets, tels que des filets de pêche endommagés, des bouteilles, des canettes et des tubes en plastique emmêlés dans les coraux.



Les taux de survie et de croissance des coraux restaurés ont également été suivis dans la zone ouest de Hon Mây Rut Trong, au sein de la zone de restauration écologique.

Route menant à une plage à Phu Quôc. Photo: VNA

Après cinq mois, les colonies d’Acropora formosa affichaient un taux de survie de 82,5 % et une croissance moyenne de 8,15 mm par mois, démontrant l’efficacité de la technique de restauration et son adaptation à l’environnement naturel de la réserve.



Selon le Département de l’agriculture et de l’environnement de Kiên Giang, la réserve marine de Phu Quôc est située au large de la ville de Phu Quôc et couvre une superficie de plus de 40.909 hectares. Elle comprend des récifs coralliens et des herbiers marins abritant des espèces rares telles que des dugongs, des tortues marines, des dauphins, des hippocampes, des crabes et d’autres ressources marines précieuses.



Lê Huu Toàn, directeur du Département, a souligné le rôle crucial de la réserve dans la reconstitution des ressources halieutiques et le développement de l’économie maritime. La province met en œuvre des solutions globales en matière de conservation et d’écotourisme, contribuant ainsi à l’amélioration des moyens de subsistance des communautés côtières, ainsi qu’à la promotion de la recherche scientifique et de la protection de l’environnement.



Les mesures comprennent le contrôle de la pêche pour prévenir la surexploitation et les pratiques destructrices ; l’éducation environnementale pour sensibiliser la communauté ; le développement d’un écotourisme respectueux de l’environnement ; la conservation des récifs et des herbiers marins qui constituent des habitats pour les dugongs et d’autres espèces ; et la protection des mangroves sur l’île de Phu Quôc afin de préserver la biodiversité et de prévenir l’érosion côtière. – VNA/VI