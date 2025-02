Kiên Giang parmi les destinations les plus conviviales au monde, selon Booking.com

La province de Kiên Giang, dans le delta du Mékong, a été classée parmi les 10 régions les plus accueillantes de la planète en 2025 dans le cadre de la 13e édition des Traveler Review Awards de Booking.com.

Dans son nouveau classement Traveler Review Awards, le leader mondial sur le marché des réservations d’hébergements en ligne, a placé Kiên Giang parmi les 10 régions les plus accueillantes de la planète, la province vietnamienne se classant huitième selon un ensemble de critères.

Avec près de 200 kilomètres de littoral et 143 îles, Kiên Giang attire les touristes par sa beauté naturelle à couper le souffle, ses plages immaculées, ses forêts de mangroves luxuriantes et surtout la célèbre île de Phu Quôc. Des marchés nocturnes, des eaux cristallines, de nombreuses possibilités de plongée, des produits de mer frais, des forêts tropicales luxuriantes et un riche écosystème animal font le charme de l’île.

Cette terre possède non seulement des paysages impressionnants, mais invite également les visiteurs à se lancer dans un voyage pour découvrir des valeurs traditionnelles uniques, déguster des spécialités et s’immerger dans la sincérité et l’hospitalité de la population locale.

Phú Quôc, une destination prisée de nombreux touristes tant vietnamiens qu'étrangers. Photos : VNA

En 2024, la province a accueilli plus de 9,8 millions de touristes, dont plus de 978.000 étrangers, soit une augmentation de 43,8% par rapport à l’année précédente.

Sur la base de plus de 360 millions d’avis clients vérifiés, les Traveler Review Awards récompensent les partenaires de voyage qui maintiennent une qualité de service constante et excellente pour rendre le voyage de chaque voyageur plus mémorable.

Ce classement fait partie des Traveler Review Awards annuels de l’agence de voyages basée aux Pays-Bas, qui récompensent 1,71 million de partenaires d’hébergement, 1.329 compagnies de location de voitures et 124 opérateurs de taxi dans 212 pays et territoires.

Basés sur plus de 360 millions d’avis clients vérifiés, ces prix récompensent les partenaires de voyage qui offrent systématiquement une hospitalité et un service exceptionnels, améliorant ainsi l’expérience des voyageurs. – VNA/VI