Kiên Giang accueille plus de 471 000 touristes durant les vacances du Têt 2025

Selon le Service du tourisme de la province méridionale de Kiên Giang, durant les neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire 2025, du 25 janvier au 2 février, la province a accueilli plus de 471 190 touristes, dont 76 650 étrangers, enregistrant une hausse de 19,9 % et 30 % respectivement.

Les revenus touristiques ont atteint 1 886 milliards de dôngs (74,54 millions de dollars), en augmentation de 49,5 % par rapport à l'année précédente.

En janvier 2025, Kiên Giang a attiré plus de 897 160 visiteurs, représentant 8,4 % de l’objectif annuel, dont 126 175 touristes internationaux. Les recettes touristiques du premier mois ont dépassé 2 900 milliards de dôngs, soit 10,4 % du plan annuel.

Afin d’attirer davantage de visiteurs, la province intensifie la promotion de son image touristique auprès des voyageurs nationaux et internationaux. Elle met en œuvre des programmes de coopération avec Hô Chi Minh-Ville et d'autres provinces du delta du Mékong pour stimuler le développement du tourisme.

Par ailleurs, Kiên Giang renforce sa coopération internationale dans ce secteur afin d’augmenter le flux de touristes étrangers. - VNA/VI