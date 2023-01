Khanh Hoa accueille le premier vol transportant les touristes chinois lors du Têt

Le vol VJ5317 de Vietjet Air au départ de l'aéroport international chinois de Chengdu (Chine) a atterri à l'aéroport international de Cam Ranh dans la province centrale de Khanh Hoa dans la matinée du 23 janvier (le 2e jour du premier mois lunaire) amenant 214 touristes chinois à visiter Khanh Hoa.

Les responsables de Khanh Hoa accueillent les premiers touristes lors du Têt du Chat. Photo : VNA

Il s'agit du premier vol à transporter des touristes de Chine à Khanh Hoa après 3 ans suspendus à cause de l'épidémie de COVID-19.

Selon les prévisions, entre le 23 janvier au 23 mars, Vietjet organise environ 35 vols amenant des touristes chinois à Nha Trang - Khanh Hoa avec une fréquence de 4-5 vols/semaine, chaque vol il y aura entre 180 et 220 visiteurs.

Selon Nguyen Thi Le Thanh - directrice du Service provincial du tourisme, cette localité est toujours prête à accueillir un grand nombre de visiteurs internationaux en 2023, notamment des touristes Chinois. Khanh Hoa est toujours une destination touristique "sûre, de qualité, attrayante et conviviale", a-t-elle déclaré.

Avant l'épidémie de pandémie, la Chine était la principale source d'arrivées de touristes à Khanh Hoa, avec plus de 2,5 millions en 2019.



L'année dernière, la province a accueilli plus de 2,5 millions de vacanciers, gagnant plus de 13.843 milliards de dongs (600 millions de dollars), soit une multiplication par 5,75 d'une année sur l'autre. Il abrite aujourd'hui 1.169 établissements d'hébergement avec plus de 55.530 chambres. Près de la moitié d'entre eux répondent à la norme 3-5 étoiles.



Cette année, le secteur du tourisme provincial a ciblé environ 4 millions de touristes, dont environ 2,5 millions de visiteurs nationaux et 1,5 million de visiteurs étrangers qui devraient dépenser 21.000 milliards de dongs pendant leur séjour.