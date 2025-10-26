Khanh Hoa accueille le navire de croisière Discovery Princess avec 1 200 passagers

Le port international de Cam Ranh, dans la province de Khanh Hoa (Centre), a accueilli le 25 octobre le navire de croisière Discovery Princess transportant 1 200 passagers, majoritairement originaires des Bermudes.

Dès leur arrivée au port, les passagers, pris en charge par les sociétés Phuong Thang et Destination Asia, ont entamé la journée par la découverte des sites emblématiques de Nha Trang, tels que les tours Po Nagar, la pagode Long Son, le marché Dâm, le village artisanal Truong Son, une croisière sur le fleuve Cai et une balade à vélo à la campagne, avant de reprendre la mer dans l'après-midi en direction de Hô Chi Minh-Ville.

Il s'agit de l'un des plus grands navires de croisière internationaux à faire escale à Khanh Hoa en octobre 2025, confirmant l'attrait croissant de la destination Nha Trang - Cam Ranh.

Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, Khanh Hoa a accueilli en octobre environ 817 000 visiteurs, dont 461 000 étrangers, pour des recettes touristiques estimées à 4 157,5 milliards de dôngs, en hausse de 52,9 % sur un an. Sur les dix premiers mois de 2025, la province a reçu 14,8 millions de visiteurs, générant plus de 60 318 milliards de dôngs.

Dans le seul secteur des croisières, la province a accueilli depuis le début de l'année 19 navires internationaux, avec plus de 22 000 passagers débarquant pour visiter la région. D'ici la fin de l'année, Khanh Hoa devrait recevoir sept autres escales, totalisant environ 10 000 visiteurs supplémentaires. -VNA/VI