Kenny G fera don d'un saxophone aux enchères caritatives au Vietnam

Le saxophoniste légendaire Kenny G est arrivé le 12 novembre au soir à Hanoï pour un concert caritatif qui marquera l'ouverture du projet musical "Good Morning Vietnam".

Le saxophoniste légendaire Kenny G. Photo: Daily Mail Notamment, en plus de donner un « banquet » musical émotionnel, Kenny G fera don d'un saxophone aux enchères caritatives en faveur des personnes défavorisées, notamment des enfants au Vietnam.

C'est la deuxième fois que Kenny G arrive au Vietnam après sa première tournée réussie en 2015.

Lors du prochain concert à Hanoï, Kenny G et son groupe interpréteront des compositions célèbres de sa carrière, telles que "Going Home", "Havana", "Romeo & Juliet" et "My Heart Will Go On", ainsi qu’une chanson folklorique vietnamienne au style de smooth jazz.

Kenny G est un compositeur, producteur et saxophoniste américain légendaire avec des centaines de morceaux de musique instrumentale à son actif. Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, il a vendu plus de 75 millions de disques dans le monde entier. Il a remporté le prix Grammy en 1994 avec l'œuvre "Forever in Love", devenant ainsi le seul artiste instrumental à remporter ce prix. Son nom était très familier au public vietnamien pendant les années 1990.