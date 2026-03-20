Kaspersky : 23 % des internautes vietnamiens victimes de menaces en ligne en 2025

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été confrontés à des menaces en ligne en 2025. Photo fournie par Kaspersky

Plus de 23 % des internautes vietnamiens ont été exposés à des menaces en ligne en 2025, ce qui place le pays au 78e rang mondial, soit une progression de deux places par rapport à l’année précédente (80e), selon Kaspersky, entreprise mondiale de cybersécurité et de protection de la vie privée numérique.



Les menaces en ligne sont des cyberattaques qui exploitent les vulnérabilités des navigateurs, des plugins et des plateformes en ligne pour diffuser des logiciels malveillants et autres contenus malveillants.



Les techniques les plus courantes incluent les téléchargements furtifs et l’ingénierie sociale.



Les téléchargements furtifs infectent automatiquement les utilisateurs lorsqu’ils visitent des sites web compromis, sans aucune action de leur part.



L’ingénierie sociale repose sur la tromperie : elle consiste à inciter les utilisateurs à télécharger des fichiers malveillants déguisés en applications légitimes, souvent par le biais de courriels d’hameçonnage, de faux sites web ou de publicités mensongères.



En Asie du Sud-Est, l'exposition aux menaces en ligne varie selon les marchés. Les Philippines enregistrent le taux le plus élevé (32,9 % des utilisateurs), se classant sixièmes au niveau mondial, suivies de la Malaisie (26,7 %, 42e place).



L'Indonésie, Singapour et la Thaïlande suivent le Vietnam avec des taux d'exposition respectifs de 22,4 %, 21,2 % et 20,3 %.



Bien que le taux vietnamien soit comparativement inférieur à celui de certains pays voisins, près d'un utilisateur sur quatre a tout de même été touché, soulignant la nécessité de maintenir des pratiques de sécurité web robustes.



Kaspersky a également détecté des millions de menaces en ligne en Asie du Sud-Est en 2025.



Le Vietnam a enregistré le nombre total le plus élevé parmi les six marchés analysés, suivi de la Malaisie et de l'Indonésie.



La Thaïlande et les Philippines ont chacune signalé plus de 10 millions d'incidents, tandis que Singapour a enregistré le nombre le plus faible de la région.



Les différences observées dans le nombre total de détections reflètent les différents niveaux d'activité numérique et d'exposition aux menaces selon les marchés.



D'après le dernier rapport du Kaspersky Security Network, 23,84 millions de menaces en ligne ciblant les utilisateurs vietnamiens ont été bloquées l'an dernier, soit plus de 65 000 attaques par jour en moyenne.



Cependant, le nombre de menaces a connu une baisse constante ces dernières années, y compris en 2025, ce qui témoigne d'une amélioration progressive de la résilience du pays en matière de cybersécurité.



Simon Tung, directeur général de Kaspersky pour l'Asie du Sud-Est, a déclaré : « Le Vietnam a réalisé des progrès tangibles dans le renforcement de son écosystème de cybersécurité, grâce à des stratégies nationales claires et à une étroite collaboration entre les secteurs public et privé.



La baisse de l'exposition aux menaces en ligne observée ces dernières années indique que ces efforts collectifs portent leurs fruits.»



Il a également souligné que si les taux d'exposition globaux s'améliorent, le paysage des menaces lui-même évolue.



« Les attaquants ciblent et soignent davantage leurs attaques, notamment grâce à l'exploitation des failles de sécurité des navigateurs et à des campagnes d'hameçonnage très convaincantes. » Les cybercriminels exploitent de plus en plus les données publiques et les outils d'intelligence artificielle pour concevoir des escroqueries qui s'intègrent parfaitement aux expériences numériques légitimes.



« Cette évolution signifie que la cybersécurité ne peut plus reposer uniquement sur des défenses réactives.



« Les organisations et les particuliers doivent adopter la détection comportementale, la prévention des exploits et le renseignement sur les menaces en temps réel afin d'identifier les activités suspectes, même en l'absence de signature de logiciel malveillant connue. Le renforcement des cadres nationaux est important, mais une cyber-résilience durable repose en définitive sur une adaptation technologique continue au niveau opérationnel. »



Pour les particuliers, Kaspersky recommande de télécharger les applications uniquement depuis des sources fiables, de maintenir les logiciels à jour et d'éviter de partager des informations personnelles avec des inconnus.



L'entreprise prévient également que les utilisateurs doivent éviter de cliquer sur des liens provenant de sources inconnues ou de publicités en ligne suspectes, créer des mots de passe robustes et uniques combinant lettres majuscules et minuscules, chiffres et symboles, activer l'authentification à deux facteurs et utiliser une solution de cybersécurité fiable et adaptée à leurs appareils.



Pour les entreprises, Kaspersky conseille d'utiliser des mots de passe robustes pour les services professionnels et de mettre en œuvre l'authentification multifacteurs, notamment pour l'accès à distance.



Les entreprises doivent s'assurer que tous leurs logiciels sont à jour afin d'empêcher les attaquants d'exploiter les vulnérabilités.



Les organisations sont également encouragées à déployer des solutions permettant de surveiller et d'atténuer les incidents de sécurité en temps réel, d'accéder à des renseignements actualisés sur les menaces afin de mieux comprendre les tactiques, techniques et procédures utilisées par les acteurs malveillants, et de former leurs employés aux bonnes pratiques de cybersécurité afin de réduire le risque d'attaques d'ingénierie sociale. - VNA/VI