Karaté : Le Vietnam confirme sa domination en Asie du Sud-Est

L'équipe masculine vietnamienne de kumite rafle la médaille d'or aux 13èmes Championnats de karaté d'Asie du Sud-Est. Photo : AKF

Le Vietnam a terminé en tête du tableau des médailles aux 13es Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est avec 29 médailles d’or, 31 d’argent et 27 de bronze, confirmant ainsi sa position de nation leader en karaté dans la région et se positionnant favorablement pour les compétitions continentales et mondiales à venir.



Les championnats, qui se sont déroulés du 9 au 12 juillet au gymnase de la province de Ninh Binh (Nord), ont réuni les meilleurs athlètes de karaté de la région pour s’affronter dans des épreuves de kata et de kumite dans les catégories jeunes, cadets, juniors, moins de 21 ans et seniors.



Évoluant à domicile avec une équipe équilibrée, le Vietnam a conservé sa domination tout au long du tournoi. Les hôtes avaient déjà décroché 25 médailles d’or avant la dernière journée, creusant un écart insurmontable avec leurs adversaires régionaux.



Le dernier jour, le 12 juillet, les karatékas vietnamiens ont ajouté quatre médailles d’or supplémentaires à leur palmarès, terminant le tournoi avec un total de 29 médailles d’or, 31 d’argent et 27 de bronze, et conservant ainsi leur titre par équipe.



L’un des points forts de ces championnats a été la régularité des performances des meilleurs athlètes vietnamiens. Hoàng Thi My Tâm a une fois de plus démontré son talent en remportant l’or en kumite féminin, tandis que les équipes nationales de kata et de kumite ont également réalisé de belles prestations, contribuant à plusieurs médailles d’or cruciales pour le pays hôte.



Au-delà de leur succès chez les seniors, le Vietnam a également démontré la richesse de son vivier de talents, avec de nombreux jeunes athlètes réalisant des performances impressionnantes dans les catégories cadets, juniors et espoirs. Ces résultats témoignent de l’efficacité du programme de développement des jeunes à long terme du pays et renforcent la confiance dans la prochaine génération de membres de l’équipe nationale.



La performance remarquable du Vietnam aux Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est 2026 constitue un tremplin important pour l’équipe en vue des prochains Championnats d’Asie et du monde de karaté, ainsi que d’autres compétitions multisports majeures.



Selon la Fédération de karaté d’Asie du Sud-Est, la Malaisie accueillera les Championnats de karaté d’Asie du Sud-Est 2027. -VNA/VI