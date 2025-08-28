Kampuchea Thmey Daily souligne la portée historique de la Révolution d’Août et des relations bilatérales

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam, le quotidien Kampuchea Thmey Daily (Cambodge) a publié une analyse soulignant la portée historique de ces événements, tout en mettant en avant les relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et le Cambodge.

L’article, publié le 26 août, rappelle que, sous la direction du Président Hô Chi Minh, la Révolution d’Août 1945 a permis au Vietnam de se libérer du joug colonial. Cet événement a également constitué un lien historique avec le Laos et le Cambodge.

Selon l’auteur, bien que les relations entre le Vietnam et le Cambodge aient traversé de nombreuses vicissitudes, elles se sont aujourd’hui développées de manière remarquable, grâce aux engagements des dirigeants des deux côtés en faveur d’un renforcement de la coopération globale.

Actuellement, la coopération bilatérale ne cesse de s’élargir. Les échanges commerciaux bilatéraux dépassent 10 milliards de dollars par an, avec l’objectif d’atteindre 20 milliards dans l’avenir. Le Vietnam contribue également à la construction d’infrastructures, de réseaux électriques et de ponts au Cambodge, tandis que des milliers d’étudiants cambodgiens formés au Vietnam sont devenus des passerelles d’amitié entre les deux peuples.

Plusieurs experts cambodgiens affirment que les relations entre les deux pays se développent solidement selon la devise « bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable », apportant des bénéfices concrets aux populations.

L’article cite également l’entretien téléphonique du 14 août entre le président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Techo Hun Sen, et le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, au cours duquel les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant aux relations bilatérales./.-VNA/VI