Kalmaegi : Dak Lak mobilise ses ressources pour surmonter les conséquences

Des arbres sont tombés après le passage du typhon Kalmaegi. Photo : VNA

Selon le Comité directeur provincial pour la défense civile de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), le typhon Kalmaegi s'est affaiblie en dépression tropicale dans la matinée du 7 novembre et devrait se dissiper progressivement en se déplaçant vers l’Ouest-Nord-Ouest dans les douze prochaines heures.

Dans la province de Dak Lak, des pluies modérées à fortes, atteignant localement plus de 300 mm, sont tombées du 3 au 7 novembre, provoquant des inondations et coupures de routes dans plusieurs zones, notamment à Xuan Lanh, Cu A Mung et Xuan Lam.

Les premières estimations révèlent un bilan humain et matériel lourd : deux morts, deux blessés, 12 maisons détruites, 326 endommagées et 147 inondées. Environ 54 000 cages aquacoles ont été touchées, pour un préjudice évalué à 21 milliards de dôngs, tandis que l’effondrement de la digue de Bach Dang représente à lui seul 150 milliards de dôngs de pertes.

Face à l’ampleur de la situation, le Comité populaire provincial a émis des directives urgentes pour assurer une réponse rapide et coordonnée. Près de 8 000 habitants – soit 2 625 foyers – ont été évacués vers des zones sûres.

Les forces armées ont mobilisé des milliers de soldats, bateaux et canoës pour venir en aide aux sinistrés. Les gardes-frontières ont évacué une centaine de personnes vivant au-dessus de cages piscicoles flottantes, tandis que la police et l’armée se tiennent prêtes à intervenir.

Les autorités locales appliquent les principes de prévention proactive et des "quatre sur place" (signifiant l'autonomie en direction, en force, en moyens et en logistique au niveau local), tout en surveillant étroitement le niveau des rivières et des barrages hydroélectriques, qui demeurent stables.

Dak Lak concentre désormais tous ses efforts sur la restauration des infrastructures et le soutien ciblé aux populations affectées afin de limiter les pertes et de rétablir la vie quotidienne le plus rapidement possible. -VNA/VI