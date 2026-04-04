Jours fériés et été 2026 : Hô Chi Minh-Ville déploie de nouvelles offres touristiques

Dès les premiers jours d’avril, le marché touristique de Hô Chi Minh-Ville connaît une forte mobilisation des entreprises du secteur, qui lancent une large gamme de produits pour les périodes de forte affluence, notamment la fête des Rois Hung, les congés du 30 avril–1er mai et la saison estivale. Au-delà de politiques promotionnelles attractives, ces offres reflètent une volonté de renouveler l’expérience touristique en renforçant les liens interrégionaux.

Selon plusieurs consommateurs locaux, cette période correspond traditionnellement à la planification des voyages familiaux, notamment pour récompenser les enfants après l’année scolaire. Les critères de choix privilégient des itinéraires diversifiés, adaptés à tous les membres de la famille et intégrant la découverte des spécialités locales.

Parallèlement, une part croissante de voyageurs s’oriente vers des circuits internationaux bénéficiant de remises significatives. Dans ce contexte, la “chasse aux promotions” apparaît comme une stratégie privilégiée pour optimiser les coûts, alors que la majorité des agences de voyages déploient des programmes incitatifs à grande échelle.

Saisissant cette dynamique, les entreprises touristiques de la métropole ont simultanément introduit de nouveaux circuits, des offres combinées et des politiques tarifaires flexibles, avec des réductions pouvant atteindre 50 %. Les formes de promotion incluent notamment des remises de groupe, des surclassements de services ou encore des bons d’expérience, applicables tant aux destinations domestiques qu’internationales. De nombreuses agences collaborent en outre avec les compagnies aériennes afin de proposer des formules “tout compris”, élargissant ainsi les options offertes aux voyageurs.

Ciblant principalement des séjours courts – de trois à quatre jours pour le tourisme intérieur et de quatre à six jours pour les destinations régionales –, plusieurs opérateurs ont développé des produits adaptés. Les circuits “Mer et patrimoine” couvrant l’ensemble du territoire national sont proposés à des tarifs compétitifs, tandis que les offres vers l’Asie du Sud-Est et du Nord-Est se positionnent à des niveaux de prix proches du marché domestique.

Pour optimiser les coûts, les entreprises renforcent également les circuits terrestres et ferroviaires, et mettent en place des formules de réservation anticipée à prix garanti. Certaines offres combinent transport aérien et hébergement, visant particulièrement les jeunes voyageurs et les familles dans un contexte de hausse des tarifs aériens.

De nouveaux produits thématiques ont été lancés autour de destinations emblématiques, telles que Côn Dao, combinant patrimoine historique, tourisme durable et séjours haut de gamme. Des activités comme le trekking, les courses nature ou la participation à des programmes de conservation contribuent à diversifier l’offre.

Sur le plan stratégique, les acteurs du secteur mettent l’accent sur les spécificités locales et le renforcement des coopérations entre Hô Chi Minh-Ville et les localités du delta du Mékong. Des programmes d’étude de terrain ont récemment évalué le potentiel de destinations comme Vinh Long, afin de concevoir des produits distinctifs axés sur l’écotourisme, les villages artisanaux et le tourisme communautaire. Cette approche valorise les ressources locales, améliore la compétitivité des destinations et favorise un développement durable et inclusif.

Des touristes à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Les autorités municipales soulignent que cette nouvelle orientation repose sur une capacité accrue de connexion et de mobilisation des ressources, permettant de proposer des itinéraires diversifiés et intégrés. L’objectif est de positionner la ville comme un hub stratégique, capable d’organiser le marché touristique national et d’en orienter les tendances.

Dans cette perspective, Hô Chi Minh-Ville poursuit un développement en profondeur, axé sur la valorisation de son identité, l’accélération de la transformation numérique et le renforcement de l’innovation. L’élargissement des partenariats interprovinciaux constitue également un levier essentiel pour créer des produits à forte valeur ajoutée.

Selon Nguyen Van Hung, ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, la ville conserve un rôle central en tant que moteur de croissance, porte d’entrée commerciale et centre de services et d’innovation. Pour 2026, Hô Chi Minh-Ville vise l’accueil de 11 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de touristes domestiques, illustrant son attractivité et son rayonnement.

Dans ce contexte, les autorités appellent à une mobilisation continue des entreprises pour consolider le positionnement de la ville autour des valeurs de modernité, dynamisme, sécurité, convivialité et créativité. Le renforcement des liens interrégionaux, par le développement de circuits intégrés et d’infrastructures connectées, est également identifié comme une priorité stratégique pour les années à venir. -VNA/VI