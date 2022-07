Journée mondiale de la population 2022: Vers un avenir résilient pour tous

Alors que la population humaine devrait atteindre huit milliards en novembre 2022, selon les prévisions de l’ONU, le thème de la Journée mondiale de la population 2022 est "Un monde de 8 milliards : Vers un avenir résilient pour tous – Exploiter les opportunités et garantir les droits et les choix pour tous".

En 2011, la population mondiale a franchi la barre des 7 milliards d’individus, et devrait atteindre 9,7 milliards d’ici à 2050. D’énormes changements se sont produits récemment en ce qui concerne les taux de fécondité et l’espérance de vie. Parallèlement, l’espérance de vie globale moyenne a augmenté, passant de 64,8 ans au début des années 1990 à 70 ans aujourd’hui.

Au Vietnam, de nombreux résultats importants ont été obtenus en termes de démographie au cours de ces 60 dernières années, contribuant au développement socio-économique. Le pays a réussi à contrôler le taux de croissance rapide de sa population, à maintenir une échelle de population raisonnable et un taux de fécondité supérieur au seuil de remplacement pendant près de 15 ans. La santé maternelle et infantile s’est nettement améliorée.

Depuis 2007, le Vietnam est entré dans une période d’"âge d’or démographique". En 2020, la population en âge de travailler représentait environ 70% de la population totale. L’espérance de vie a augmenté rapidement, passant de 40 ans en 1960 à 73,7 ans en 2020. La malnutrition et la mortalité maternelles et infantiles ont chuté. La stature et la force physique des Vietnamiens ont été améliorées.

Cependant, malgré ces résultats, de nombreux défis demeurent. Le Vietnam doit réduire l’écart du taux de fécondité entre les régions et localités, afin de stabiliser la taille de la population, contribuant à la croissance économique, à l’amélioration de la qualité de la population et des ressources humaines pour le développement national.

De plus, le déséquilibre du sexe ratio à la naissance est alarmant. Il a augmenté, passant du niveau biologique normal à un ratio national moyen de plus de 110 naissances de garçons pour 100 de filles depuis 2006. Ce déséquilibre a continué de se creuser ces dernières années.

Dans un monde idéal, 8 milliards de personnes signifieraient 8 milliards d’opportunités pour des sociétés plus saines, autonomisées par leurs droits et leurs choix. Le secteur du travail démographique du Vietnam continuera à tirer parti des résultats obtenus, et à surmonter les difficultés et défis pour améliorer la qualité de la population, contribuant ainsi au développement durable du pays. -VNA/VI