Journée du Vietnam 2025 en Suisse : Passer de la parole aux actes

L’ambassade du Vietnam en Suisse, en collaboration avec le Forum économique Suisse-Vietnam (FSV), a organisé la Journée du Vietnam 2025 à l’Université de Zurich, le 23 juin. L’événement a réuni des hauts fonctionnaires, des chefs d’entreprise et des experts académiques des deux pays.

Quatre débats stratégiques ont abordé des thèmes essentiels, tels que le partenariat global Vietnam-Suisse, le centre financier international du Vietnam, la transformation numérique et l’innovation, ainsi que les ressources humaines mondiales et l’expansion des marchés.

Lors du premier débat, le président du FSV, Philipp Rösler, a soulevé la question de savoir comment les deux pays peuvent passer de la parole aux actes, notamment en construisant des corridors économiques crédibles et en mettant en œuvre efficacement les initiatives du partenariat global Vietnam-Suisse.



En réponse, le vice-directeur de l’Université de Saint-Gall, Stefan Legge, a souligné l’importance d’élaborer des plans d’action basés sur des règles. Il a ajouté que cet événement était une occasion précieuse pour les entreprises des deux pays d'élargir leurs réseaux tout en approfondissant leurs cadres juridiques respectifs.

Natalie Rast, responsable des relations économiques bilatérales Asie/Océanie au secrétariat d'État à l'économie suisse, a souligné que, face aux incertitudes économiques mondiales, il était impératif de renouveler la volonté politique. Promouvoir un accord de libre-échange (ALE) est non seulement une nécessité économique, mais également un engagement en faveur d’un ordre commercial international fondé sur des règles.

Elle a exprimé son optimisme quant à la collaboration continue entre les deux pays dans les secteurs de l'énergie propre, des produits pharmaceutiques, du développement portuaire et de l’éducation, et s’est réjouie des mesures concrètes qui devraient être prises prochainement.

Le deuxième débat s'est concentré sur le plan du Vietnam de développer un centre financier international. Modérée par Son Nguyen, PDG du Fonds Aquis, cette discussion a abordé les cadres juridiques, l’innovation fintech, la finance durable et les flux de capitaux transfrontaliers.

Des représentants d'entreprises vietnamiennes et suisses nouent des liens et élargi leurs réseaux de coopération lors de cet événement. Photo : VNA

L'avocat Phung Anh Tuan, de la société VCI Legal, a expliqué que son cabinet s’efforce d’aider les investisseurs étrangers, notamment les entreprises suisses, à mieux comprendre les nouvelles lois et réglementations vietnamiennes. « Les investisseurs sont très attachés au fonctionnement des systèmes juridiques, et VCI Legal est prêt à jouer un rôle de passerelle », a-t-il déclaré. Lors de la troisième session, les participants ont exploré la transformation numérique et l’innovation industrielle, en discutant du rôle de l’intelligence artificielle (IA), de la fabrication avancée et des projets bilatéraux de recherche et développement (R&D). Des entreprises technologiques vietnamiennes telles que FPT et MIT Solutions ont suscité un vif intérêt en vue d'une future collaboration et d’une présence en Suisse. Le dernier panel a abordé le développement des talents internationaux et l'expansion des marchés, en examinant comment les entreprises peuvent renforcer leurs capacités transfrontalières dans une économie numérique compétitive.



La Journée du Vietnam 2025 a non seulement marqué une étape importante dans les relations bilatérales, mais a également servi de tremplin pour façonner le prochain chapitre de la coopération entre le Vietnam et la Suisse, dans un contexte de partenariats mondiaux en pleine expansion. Lors de cet événement, les parties participantes ont signé un protocole d’accord de coopération. -VNA/VI