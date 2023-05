Journée du Vesak : Le chef de l’Etat rencontre des bouddhistes à Ho Chi Minh-Ville

À l'occasion du 2567e anniversaire de la naissance du Bouddha, le président de la République Vo Van Thuong est allé présenter ses vœux, ce vendredi, aux fidèles et aux dignitaires bouddhistes dans les pagodes Huê Nghiêm et Minh Dao à Hô Chi Minh-Ville.

Le président Vo Van Thuong et le vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS). Photo: VNA

A cette occasion, le chef de l'État a rappelé les contributions importantes du bouddhisme au pays au cours des milliers d'années de présence au Vietnam. Il a également déclaré apprécier les contributions de la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) à l'édification du grand bloc d'union nationale, à la réalisation des mouvements d'émulation patriotique et aux activités pour le bien-être social lors de ces dernières années…

Selon lui, 2023 est une année d'une importance particulière pour la VBS (Vietnam Buddhist Sangha) car c'est la première année de mise en œuvre de la résolution du 9e Congrès national des bouddhistes.

Le chef de l'État a exprimé son souhait que la VBS promeuve les traditions du bouddhisme vietnamien et encourage les bonzes, bonzesses et les fidèles à apporter des contributions de plus en plus importantes au développement national dans la nouvelle période.