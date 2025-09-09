Journée de la langue vietnamienne célébrée dans le nord-est de la Thaïlande

Des ressortissants vietnamiens reçoivent une copie du livre bilingue "L'Oncle Hô en Thaïland". Photo: VNA

À l’occasion de la Journée de la langue vietnamienne, le 8 septembre, le consulat général du Vietnam à Khon Kaen a organisé la toute première célébration de cet événement dans le nord-est de la Thaïlande, où vit une importante communauté vietnamienne.



L’événement, organisé à l’Université Rajabhat d’Udon Thani, a réuni des enseignants, des linguistes, des experts culturels, des responsables d’associations vietnamiennes, des organisations thaïlando-vietnamiennes, des Vietnamiens d’outre-mer et des amis des deux pays. Il était également connecté en ligne à divers lieux au Vietnam, à l’ambassade du Vietnam à Bangkok et au consulat général à Fukuoka, au Japon.



Dans son discours d’ouverture, le consul général Dinh Hoang Linh a rappelé qu’il y a près d’un siècle, lors de ses activités révolutionnaires en Thaïlande, le président Hô Chi Minh avait ouvert le premier cours de vietnamien pour la communauté expatriée à Udon Thani, jetant ainsi les bases de l’apprentissage du vietnamien dans la région. Il a souligné que la préservation de la langue et de la culture maternelles était devenue une tradition précieuse transmise de génération en génération de Vietnamiens en Thaïlande.



Le Dr Viboon Pensuk, vice-recteur de l’Université Rajabhat d’Udon Thani, a déclaré que le rôle croissant du Centre d’études vietnamiennes constituait un pont important pour les liens éducatifs, culturels et universitaires entre la Thaïlande et le Vietnam. Le centre a organisé des formations en vietnamien, des programmes d’échange, des stages et des activités culturelles avec des universités vietnamiennes. D’ici 2026, il ambitionne de développer un centre de données, de publier des supports pédagogiques bilingues et de devenir un établissement d’enseignement vietnamien modèle, non seulement en Thaïlande, mais aussi dans toute l’ASEAN.



Hoang Thi Lai, vice-présidente de l’Association vietnamienne de la province de Nong Khai, a déclaré qu’après avoir suivi une formation au Vietnam, elle a collaboré avec l’association vietnamienne locale pour organiser des cours de vietnamien le week-end pour les enfants de familles vietnamiennes à l’étranger.



À cette occasion, le consulat général a également organisé une conférence pour faire le point sur l’enseignement du vietnamien en 2025 et définir les orientations pour 2026, tout en lançant le premier programme de formation avancée destiné aux enseignants et bénévoles vietnamiens à l’étranger dans le nord-est de la Thaïlande. Cette initiative devrait renforcer les capacités d’enseignement, promouvoir l’étude et l’usage du vietnamien et améliorer la qualité de l’enseignement linguistique en Thaïlande. – VNA/VI