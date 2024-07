Journée de la culture vietnamienne en Croatie

Danse au chapeau conique lors de l'événement. Photo: VNA

Une Journée de la culture vietnamienne a eu lieu le 7 juillet à Zagreb en l’honneur du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Croatie.



L’événement a été organisé par l’ambassade du Vietnam en Hongrie et en Croatie, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et européennes de Croatie, la ville de Zagreb, le parc Mladenaca.



Petar Mihatov, directeur général des affaires politiques (directeur politique) du ministère croate des Affaires étrangères et européennes, a estimé que les deux pays possédaient des opportunités pour développer leur coopération dans le tourisme, la culture, l’éducation, ainsi que les échanges entre les deux peuples.



Pour sa part, l'ambassadrice vietnamienne Nguyen Thi Bich Thao a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance au renforcement et au développement de ses relations avec ses amis traditionnels des Balkans, dont la Croatie qui était une priorité.



A cette occasion, l'ambassadrice Nguyen Thi Bich Thao a annoncé la nomination du consul honoraire du Vietnam en Croatie. Un comité de liaison de la communauté vietnamienne en Croatie a également été lancé.



C'était la première fois qu’une Journée de la culture vietnamienne avait lieu à Zagreb, avec diverses activités musicales, d’artisanat et de gastronomie…-VNA/VI