Journée de la culture vietnamienne au Mexique

Des visieurs au stand des produits artisanaux vietnamiens. Photo : VNA

Une Journée de la culture vietnamienne a eu lieu ce week-end à Mexico, attirant un large public composé de représentants de missions diplomatiques, d'autorités locales et de résidents.



Cet événement a marqué le début des célébrations par l’ambassade du Vietnam au Mexique du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (19 mai 1975 - 2025).



L'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyen Van Hai, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture que les relations bilatérales s’étaient renforcées et diversifiées au cours des 50 dernières années, couvrant les domaines politique, économique, culturel et les échanges entre les peuples.