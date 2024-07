JO de Paris : Trinh Thu Vinh se classe quatrième au tir féminin

La tireuse vietnamienne Trinh Thu Vinh. Photo : baochinhphu.vn

La tireuse vietnamienne Trinh Thu Vinh s'est classée quatrième lors de la finale du pistolet à air comprimé à 10 mètres féminin le 28 juillet, manquant de peu pour remporter une médaille aux JO de Paris 2024.



Trinh Thu Vinh a marqué 198,6 points après sept séries de tir.



En battant le record olympique avec 243,2 points, la tireuse sud-coréenne Oh Ye-jin a remporté la médaille d'or. Sa compatriote Kim Ye-ji a remporté l'argent et Bhaker Manu, venue de l’Inde, a accroché le bronze.



Auparavant, la tireuse Trinh Thu Vinh avait décroché son billet pour la finale en marquant 578 points, se classant 4e du tour de qualification.



Pendant ce temps, la rameuse Pham Thi Hue s’est qualifiée pour les quarts de finale de l'épreuve d'aviron simple féminin poids lourd.



La délégation vietnamienne comprend 39 membres, dont 16 sportifs qui concourent dans 11 des 32 sports lors du plus grand événement multisports du monde, JO de Paris 2024. - VNA/VI