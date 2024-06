Jeux scolaires de l’ASEAN : Le Vietnam remporte deux médailles d’argent en vovinam

Aux 13es Jeux scolaires de l’ASEAN, l’équipe vietnamienne de vovinam (arts martiaux traditionnels vietnamiens) a remporté le 4 juin deux médailles d’argent.



Ces médailles ont été décrochées par Nguyen Van Tuyen en combat hommes et Nguyen Dang Duong en kata («quyen») hommes de cinq techniques.



Auparavant, le 3 juin, Dang Thi Hong Nguyen et Ly Thanh Van avaient remporté deux médailles d’or en combat dames dans les catégories des 45-50,9kg et 51-57kg, respectivement.



Ainsi, après des deux jours de compétition, l’équipe vietnamienne de vovinam a rapporté deux médailles d’or, deux d’argent et deux de bronze.



Ces 13es Jeux scolaires de l'ASEAN se déroulent du 29 mai au 9 juin dans la ville de Da Nang (Centre), avec la participation de plus de 1.300 sportifs et entraîneurs de 10 pays de la région.



Les sportifs participent à 107 épreuves dans six disciplines sportives, à savoir la natation, l'athlétisme, le badminton, le basket-ball, le pencak silat et le vovinam. La délégation vietnamienne comprend 190 membres participant à l’ensemble des disciplines. –VNA/VI