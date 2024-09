Jeux paralympiques de Paris 2024: Du bronze qui vaut de l’or pour Lê Van Công

Le para-haltérophilie vietnamien Lê Van Công en compétition aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Photo: VNA Le para-haltérophilie vietnamien Lê Van Công a remporté une médaille de bronze dans la catégorie hommes jusqu’à 49 kg à la Porte de La Chapelle alors que les épreuves de para-haltérophilie aux Jeux paralympiques de Paris 2024 ont débuté mercredi 4 septembre.

Dans une compétition palpitante, Lê Van Công a parfaitement entamé son concours en soulevant 171 kg à son premier essai. Mais ses espoirs de reconquérir l’or depuis sa victoire à Rio 2016 se sont envolés en fumée lorsqu’il a faibli à ses deuxième et troisième tentatives.

Cette médaille de bronze, la première de la délégation vietnamienne, n’a pas répondu aux attentes du détenteur du record du monde qui n’était complètement remis de ses blessures dans sa conquête d’un triplé historique dans l’arène paralympique.

Avant les Jeux paralympiques 2024, Lê Van Công, âgé de 40 ans, détenait le record du monde dans la catégorie des 49 kg. Lors des championnats du monde qui ont eu lieu au Mexique en 2017, il a assuré une barre à 183,5 kg. Il a également établi le record de poids individuel le plus lourd jamais soulevé en compétition paralympique, de 183kg, à Rio de Janeiro, au Brésil, en 2016.

Le Jordanien Omar Sami Hamadeh Qarada a une fois de plus démontré sa domination chez les hommes jusqu’à 49 kg - défendant sa médaille d’or paralympique de Tokyo 2020 avec sa meilleure barre à 181 kg à son troisième essai, tandis que le Turc Abdulla Kayapinar a remporté l’argent surprise en réussissant 180 kg.

L’épreuve de parahaltérophilie est entrée au programme des Jeux paralympiques dès 1964, mais a évolué au cours du temps. Depuis 1984 et les Jeux de Los Angeles, c’est un concours de développé couché, ou powerlifting, qui attend les concurrents. L’épreuve féminine a fait son entrée aux Jeux en 2000 à Sidney, en Australie.

L’haltérophilie aux Jeux paralympiques est ouverte à tous les concurrents ayant une limitation fonctionnelle au niveau des membres inférieurs ou des hanches les empêchant de soulever une barre debout. Le développé couché s’effectue ainsi sur un banc en position allongée, et comme pour une compétition d’haltérophilie classique l’athlète choisi le poids qu’il veut soulever.

Il dispose de trois essais pour soulever le poids le plus important possible, et ne peut qu’augmenter le poids au fur et à mesure des essais. C’est le sportif ayant soulevé le poids le plus important qui remporte l’épreuve. Chaque essai est observé par trois juges, qui valident ou non l’essai de l’athlète qui doit abaisser la barre au niveau de sa poitrine puis la soulever au dessus de lui avec les bras tendus et les coudes verrouillés. – VNA/VI