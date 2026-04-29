Japon–Vietnam : la sécurité économique au cœur du partenariat

Article du The Japan Times : « Takaichi to deliver foreign policy address in Vietnam ». (Capture d’écran – VNA)

Les principaux médias japonais ont largement couvert le 28 avril, la visite officielle de la Première ministre Takaichi Sanae au Vietnam, prévue à partir du 1er mai, à la suite de son annonce officielle par le ministère japonais des Affaires étrangères.



Un point commun se dégage de ces analyses : l’importance croissante de la coopération en matière de sécurité économique entre le Japon et le Vietnam dans un contexte régional et international marqué par de fortes incertitudes. Les médias japonais considèrent également ce partenariat comme un maillon essentiel de la mise en œuvre de la stratégie pour un Indo-Pacifique libre et ouvert (FOIP).



Les grands organes de presse tels que Kyodo, NHK, Asahi Shimbun, Nikkei et The Japan Times estiment que cette visite ne se limite pas à un déplacement diplomatique de routine, mais revêt une portée stratégique significative. Elle devrait contribuer à la restructuration des chaînes d’approvisionnement et au renforcement de la sécurité énergétique du Japon, alors que les tensions au Moyen-Orient, les contrôles à l’exportation et la concurrence technologique mondiale accentuent les risques pesant sur une économie fortement dépendante des importations.



L’agence Kyodo a cité le secrétaire général adjoint du Cabinet, Kihara Minoru, selon lequel le Japon souhaite réaffirmer le renforcement du « partenariat stratégique global » avec le Vietnam, notamment dans des domaines liés à la sécurité économique tels que l’énergie et les minerais critiques. De leur côté, NHK et Asahi Shimbun ont souligné que le Vietnam, aux côtés de l’Australie, constitue un partenaire clé dans la politique régionale du Japon, en particulier pour consolider les liens avec des pays partageant les mêmes orientations.



Selon les médias japonais, le Vietnam est l’une des économies à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est et bénéficie d’une position géopolitique stratégique. Cela permet à Tokyo de diversifier ses sources d’approvisionnement en ressources essentielles, notamment en énergie et en minerais critiques, de réduire sa dépendance à certains marchés et de renforcer la résilience de son économie à long terme.



Par ailleurs, la presse japonaise accorde une attention particulière au discours de politique étrangère que la Première ministre Takaichi devrait prononcer au Vietnam. Ce discours est considéré comme une étape importante dans l’ajustement et le « renouvellement » de la stratégie FOIP après plus d’une décennie de mise en œuvre depuis l’ère de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe, avec un accent accru sur des éléments concrets tels que la sécurité économique, l’autonomie stratégique et la résilience face aux chocs extérieurs.



Selon des sources gouvernementales japonaises, ce discours devrait mettre en avant le renforcement des chaînes d’approvisionnement pour les biens essentiels ainsi que l’élargissement de la coopération en matière de sécurité énergétique. Les analyses estiment que cette évolution reflète une approche plus flexible de Tokyo dans un environnement international où les dimensions économique, technologique et sécuritaire sont de plus en plus interdépendantes.



Les médias japonais considèrent également que le choix du Vietnam comme destination de cette visite revêt une forte portée symbolique, illustrant la priorité accordée par le Japon à l’Asie du Sud-Est dans sa stratégie à long terme, tout en confirmant le rôle croissant du Vietnam dans l’architecture régionale.



Citant la partie vietnamienne, Asahi Shimbun a rapporté que l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a souligné l’importance de renforcer la coopération entre les puissances moyennes afin de réduire la dépendance excessive vis-à-vis des grandes puissances dans un contexte de rivalités géopolitiques accrues, contribuant ainsi à un environnement de coopération plus équilibré et stable.



Dans l’ensemble, les médias japonais estiment que la visite de la Première ministre Takaichi Sanae constitue une démarche positive et stratégique, non seulement pour approfondir les relations bilatérales, mais aussi pour renforcer le rôle du Japon dans la structuration d’un ordre régional fondé sur des règles. Dans ce cadre, le Vietnam est considéré comme un partenaire central dans la construction d’un réseau de coopération économique et sécuritaire flexible et durable, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde. -VNA/VI