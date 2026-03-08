Israël : aucun ressortissant vietnamien blessé, l’ambassade appelle à la vigilance

Scène d'un raid aérien iranien à Tel Aviv, en Israël, le 6 mars 2026. Photo : Xinhua/VNA

Tôt le matin du 8 mars (heure du Vietnam), l’ambassade du Vietnam en Israël a publié un nouvel avis à l’attention de la communauté vietnamienne résidant dans ce pays concernant les mesures de sécurité émises par le Commandement du Front intérieur israélien. Ces mesures sont applicables sur l’ensemble du territoire israélien du 7 mars à 20h00 au 9 mars à 20h00 (heure locale).



L’ambassade du Vietnam en Israël a recommandé à la communauté de prêter attention à plusieurs mesures de sécurité. Concernant les rassemblements et les activités éducatives, les rassemblements sont limités à un maximum de 50 personnes, à condition que le lieu dispose d’un accès à un abri conforme en cas d’alerte. Les plages sont temporairement fermées au public et toutes les activités éducatives, y compris celles des écoles, des jardins d’enfants et des programmes de formation, sont suspendues.



En ce qui concerne les activités économiques et les lieux de travail, les agences, entreprises et lieux de travail ne sont autorisés à fonctionner que s’ils peuvent garantir l’accès à un abri conforme pendant les alertes. Les secteurs économiques et services essentiels poursuivent leurs activités conformément aux réglementations des autorités israéliennes.



En cas d’alerte d’urgence, lorsque les sirènes retentissent ou sur instruction des autorités, les habitants doivent se rendre immédiatement dans l’abri le plus proche, en privilégiant les pièces sécurisées, les abris collectifs ou les abris publics, et y rester jusqu’à ce que les autorités autorisent la sortie. Les personnes se trouvant à l’extérieur ou en déplacement sont invitées à rechercher rapidement un refuge et à suivre strictement les consignes des autorités.



L’ambassade du Vietnam en Israël a indiqué qu’à ce jour, aucun blessé ni aucun dommage matériel n’avait été signalé au sein de la communauté vietnamienne, les ressortissants ayant globalement respecté les consignes des autorités locales. Elle recommande à la communauté vietnamienne de continuer à suivre strictement les nouvelles directives des autorités locales, de prendre des mesures pour assurer la sécurité de leurs familles et de suivre régulièrement les annonces officielles du Commandement du Front intérieur israélien et des autorités compétentes.



L’ambassade a également indiqué qu’elle continuerait de suivre de près l’évolution de la situation et d’actualiser en temps utile les informations destinées à la communauté vietnamienne. - VNA/VI