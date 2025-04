Invitation à la participation de militaires chinois, lao et cambodgiens au défilé du 30 avril

Le ministère vietnamien de la Défense enverra prochainement des lettres officielles invitant les dirigeants des ministères de la Défense de la Chine, du Laos et du Cambodge à assister au 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025), ainsi qu'à envoyer des unités militaires pour participer au défilé organisé à cette occasion.

C'est ce qu'a annoncé le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, lors d’une séance de travail, ce mardi 1er avril à Hanoï, avec les attachés de défense de Chine, du Laos et du Cambodge au Vietnam.

Le général de corps d'armée Hoang Xuân Chiên a déclaré que le Vietnam se prépare activement à organiser le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, soulignant qu'il s'agit d'un événement politique majeur pour le Vietnam, mais aussi d'une joie partagée avec les amis internationaux ayant apporté des aides sincères et entières à la révolution vietnamienne.

Le Vietnam se souvient toujours des aides précieuses apportées, notamment par la Chine, le Laos et le Cambodge, a-t-il souligné.

Le ministère vietnamien de la Défense estime que la participation des ministères de la Défense des trois pays contribuera au succès global de la célébration, ainsi qu'à la démonstration de la solidarité et de l'amitié entre le Vietnam et ces trois pays voisins ayant des frontières communes, a ajouté le vice-ministre.

Soulignant l'importance du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam, les attachés de défense de Chine, du Laos et du Cambodge ont affirmé qu'ils feraient rapidement rapport à leurs pays et conseilleraient aux autorités nationales de donner suite aux propositions du Vietnam.

Il est à noter que plus de 13.000 personnes participeront au défilé militaire et civil marquant le cinquantenaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale.

Le défilé commémoratif débutera solennellement à 8 heures du matin, le 30 avril, à Hô Chi Minh-Ville. Le défilé militaire, impliquant 35 unités des forces armées et de la police, sera organisé conjointement par le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité publique, tandis que la ville prendra en charge le défilé civil.

Le défilé commémoratif se déroulera sur la rue Lê Duân, dans le 1er arrondissement. Le programme comprendra, entre autres, 21 coups de canon au moment de l'hymne national, le passage d'hélicoptères arborant le drapeau du Parti et le drapeau national dans le ciel, ainsi qu'un défilé de véhicules portant l'emblème national, les drapeaux du Parti et du pays, et le portrait du Président Hô Chi Minh... -VNA/VI