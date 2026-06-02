Investissement massif dans les bornes de recharge sur l’autoroute Nord-Sud

Sur les aires de repos de l’autoroute Nord-Sud, s'étendant de la province de Thanh Hoa jusqu'à Ca Mau, les investisseurs accélèrent actuellement la construction et la mise en service de systèmes de bornes de recharge électrique afin de fournir du carburant vert aux véhicules.

Photo : VNA

Selon les données actualisées par le Département des routes du Vietnam, le Groupe de l'essence et du pétrole du Vietnam (Petrolimex) investit dans neuf aires de repos spécifiques. Parmi celles-ci, l’aire de repos Mai Son – Route nationale 45 dispose déjà de 10 bornes de recharge, soit 20 places de stationnement réservées à la recharge des véhicules électriques. De son côté, le groupe Xuan Khiem investit dans deux sites stratégiques : Ham Nghi - Vung Ang et Vung Ang - Bung, où trois bornes par côté sont désormais installées.

Parallèlement, la société Chau Thanh TTC a activé l’aire de repos de Vinh Hao - Phan Thiet avec 13 bornes, soit 26 places de stationnement réservées à la recharge des véhicules électriques. Les investisseurs prévoient d’augmenter le nombre de bornes tout en établissant une feuille de route pour élargir les systèmes de recharge multi-standards afin de satisfaire les besoins variés de la clientèle.



Le groupe Xuan Khiem a déjà déployé l'énergie solaire en toiture pour une autonomie partielle en électricité propre, tout en étudiant des solutions pour l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, en hydrogène et en infrastructures vertes nationales.



La compagnie Chau Thanh TTC s'engage à proposer des systèmes de stockage par batterie et de recharge rapide.



Petrolimex examine également l'intégration du gaz naturel liquifié (GNL), du gaz naturel comprimé (GNC) et des biocarburants pour les transports lourds.



Face à l'absence de réglementations uniformes, le Département des routes exhorte le ministère de la Construction à instaurer des normes techniques et des critères pour les « aires de repos vertes ». Cette démarche vise à garantir une gestion cohérente des infrastructures de recharge et des carburants écologiques pour l'avenir.-VNA/VI