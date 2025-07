Introduction de Face ID à l'aéroport de Da Nang

Un système Face ID a été installé au point de contrôle de sécurité de l'aéroport international de Đà Nẵng. Cet aéroport est le premier au Vietnam à proposer un service entièrement automatisé pour les passagers, de l'enregistrement à l'embarquement. — Photo : ACV Đà Nẵng

L'autorité aéroportuaire internationale de Da Nang a introduit la technologie biométrique sur la plateforme VneID, Face ID, pour tous les passagers bénéficiant d'une procédure aérienne dématérialisée.

La filiale de Da Nang de la Corporation des aéroports du Vietnam (ACV Da Nang) a annoncé qu'il s'agissait de la dernière application numérique mise en service à l'aéroport.

Grâce à Face ID, les passagers des vols de la compagnie nationale Vietnam Airlines et de la compagnie à bas prix Vietjet Air pourront utiliser l'identification biométrique sur l'application VneID, au lieu de présenter leur carte d'identité au contrôle de sécurité et à la porte d'embarquement.

Le Face ID permettra de réduire le temps et d'améliorer le confort des passagers, tout comme l'Auto Gate, un système de déclaration d'immigration automatisé, un dépôt de bagages en libre-service, des bornes d'enregistrement automatique, une porte d'embarquement automatique, des bornes d'appel vidéo et des écrans de recherche d'informations multilingues.

L'aéroport est le premier au Vietnam à proposer un service entièrement automatisé pour les passagers, de l'enregistrement à l'embarquement.

L'aéroport international de Da Nang propose 24 lignes aériennes directes, dont 16 internationales, assurant environ 112 vols par jour. Le terminal est conçu pour accueillir 28 millions de passagers et 200 000 tonnes de fret par an d'ici 2030.

L'aéroport a accueilli 13,4 millions de passagers, dont 6,2 millions d'arrivées internationales, et 32 400 tonnes de fret, générant un chiffre d'affaires total de 1 600 milliards de dongs (64 millions de dollars) en 2024. Il a été conçu pour accueillir 14 millions de passagers grâce à une série de projets de modernisation et d'agrandissement des infrastructures prévus entre 2026 et 2028.

ACV Da Nang a annoncé sa coopération avec la société AIAIVN pour le lancement d'un chatbot multilingue permettant d'accompagner les passagers en 50 langues. - VNA/VI