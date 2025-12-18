Internet Day 2025 : les quatre piliers de la confiance numérique

Selon les classements internationaux publiés en octobre 2025, la vitesse de l’Internet fixe à haut débit du Vietnam s’est hissée au 10e rang mondial, tandis que celle de l’Internet mobile occupe la 15e place. Avec une couverture 5G atteignant désormais 59 % de la population, le pays consolide les fondations de son économie numérique.



Ces informations ont été communiquées par le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, lors de l’événement « Internet Day 2025 », organisé le 17 décembre à Hanoï par l’Association Internet du Vietnam (VIA) et le Centre Internet du Vietnam (VNNIC, relevant du ministère des Sciences et des Technologies), sous le thème « Créer un espace numérique de confiance ».

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, lors de l’événement « Internet Day 2025 ». Photo : VNA





Après trois décennies de développement, l’Internet vietnamien est devenu une composante indissociable de la vie économique et sociale du pays et entre désormais dans une nouvelle phase axée sur un développement durable et inclusif. Cette orientation s’inscrit dans la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, qui identifie clairement la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des piliers essentiels du développement national.



Le vice-ministre a souligné la nécessité de bâtir un « Internet de confiance », dans lequel l’État, les entreprises et la société définissent ensemble des normes communes. Cette transition stratégique implique le passage d’une simple infrastructure de connectivité à une infrastructure numérique intégrée, englobant les données, les capacités de calcul et la cybersécurité, tout en évoluant d’une gestion réactive des incidents vers une prévention proactive des risques.



De son côté, Vu Hoang Lien, président de la VIA, a estimé que le principal défi ne réside plus dans la vitesse de connexion, mais dans la sécurité, face à la multiplication des escroqueries et des abus technologiques susceptibles d’éroder la confiance des quelque 80 millions d’utilisateurs d’Internet au Vietnam.



Dans ce contexte, les échanges ont porté sur les quatre piliers de la “Digital Trust” (confiance numérique) : la confiance entre les individus, la transparence des plateformes, les technologies éthiques et la responsabilité de la communauté.



En conclusion, le ministère des Sciences et des Technologies a réaffirmé son engagement à perfectionner le cadre institutionnel afin de garantir un espace numérique sûr, centré sur l’humain et moteur de la croissance socio-économique du pays. - VNA/VI