Insuffler un nouveau souffle au patrimoine culturel Cham

La province de Khanh Hoa abrite de nombreux vestiges architecturaux et artistiques nationaux emblématiques de la culture Cham, notamment l’ensemble des tours de Hoa Lai, la tour de Pô Klong Garai et la tour de la déesse Bà Pô Nagar (située à Nha Trang).

La tour de Pô Rômê est également classée monument historique et architectural de niveau national. Par ailleurs, cinq artefacts de la culture Cham ont été reconnus comme trésors nationaux : la statue du roi Pô Klong Garai, le bas-relief du roi Pô Rômê, ainsi que les stèles de Hoa Lai, de Phuoc Thien et de Vo Canh.

Parmi ces vestiges, les tours de Pô Klong Garai et de Bà Pô Nagar sont considérées comme les ensembles les plus représentatifs de cet héritage séculaire. Situé sur la colline de Trau (quartier de Do Vinh, ville de Phan Rang - Thap Cham), le complexe de Pô Klong Garai comprend trois édifices : la tour principale, la tour du Feu et la tour de la Porte. Il a été édifié entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle en l'honneur du roi Pô Klong Garai (1151-1205).

Au-delà de sa valeur architecturale et historique exceptionnelle, la tour de Pô Klong Garai constitue également un centre culturel et spirituel majeur pour la communauté Cham de confession brahmanique. Chaque année, la fête de Katê, organisée au mois de juillet du calendrier Cham (fin septembre – début octobre), y attire un grand nombre de fidèles et de visiteurs.

Dans le domaine du patrimoine culturel immatériel, plusieurs fêtes et rituels emblématiques de la région ont été inscrits sur la liste du patrimoine national, tels que la fête de la tour Bà Pô Nagar (Nha Trang), la fête de Katê des Chams brahmaniques et le rituel du Nouvel An des Chams du village de Binh Nghia (commune de Ninh Hai).

Outre les temples, les tours et les fêtes traditionnelles, les villages artisanaux de poterie de Bau Truc et de tissage de brocatelle de My Nghiep contribuent également à l’attrait singulier du patrimoine Cham. Le village de poterie de Bau Truc (commune de Ninh Phuoc) est d'ailleurs considéré comme le plus ancien village de potiers d’Asie du Sud-Est encore en activité, préservant des techniques de fabrication entièrement manuelles.

Des visiteurs découvrent et admirent des artefacts de la culture Cham exposés au Musée provincial de Khanh Hoa. Photo : VNA

Ces dernières années, les provinces de Khanh Hoa et de Ninh Thuan ont mobilisé d’importantes ressources pour la préservation et la valorisation de la culture Cham. Le centre de recherche rattaché au Musée provincial de Khanh Hoa est aujourd’hui un établissement de référence spécialisé dans l’étude scientifique de cette civilisation. Il a collecté et restauré plus de 1 500 objets, tout en conservant plus de 1 400 ouvrages et documents spécialisés au service de la recherche dans la province et les localités voisines, telles que Lam Dong et Dak Lak.

Selon le vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, Nguyen Long Bien, la province considère que le développement socio-économique doit aller de pair avec la préservation du patrimoine, en veillant à ce que la communauté Cham bénéficie directement des valeurs culturelles traditionnelles.

Récemment, le Comité populaire provincial a approuvé le projet de gestion, de protection et de valorisation du patrimoine culturel immatériel « L’art de la poterie des Chams » pour la période 2025-2028 et les années suivantes, avec un budget total de plus de 205 milliards de dôngs (7,8 millions de dollars). - VNA/VI