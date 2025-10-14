Inondations : Le ministère des Finances mobilise la réserve d’État pour Cao Bang et Lang Son

Face aux conséquences dévastatrices des récentes pluies et inondations, le ministère des Finances a annoncé la distribution de biens de la réserve d'État aux provinces de Cao Bang et Lang Son, particulièrement touchées.

Dans la province de Cao Bang, 600 tonnes de riz, 20 tentes de sauvetage légères, 400 gilets de sauvetage, 300 bouées, 50 radeaux légers, 4 générateurs électriques, 3 kits de forage et de découpe, 6 pompes à incendie et 6 ensembles d'équipements de lancement de corde de sauvetage seront acheminés gratuitement au Comité populaire provincial. Cette aide vise à permettre aux habitants de retrouver rapidement une vie stable après la catastrophe naturelle.

La province de Lang Son bénéficiera également d'un soutien substantiel avec la distribution gratuite de 2 000 tonnes de riz de la réserve d'État à son Comité populaire, dans le même objectif de stabilisation des conditions de vie post-catastrophe.

Le Département de la réserve d'État a souligné l'importance de la disponibilité constante des ressources nationales pour répondre aux situations d'urgence. En prévision de la saison des pluies et des tempêtes, les sous-départements régionaux de la réserve d'État ont mis en œuvre des mesures proactives pour faire face aux phénomènes météorologiques défavorables, garantissant la sécurité des personnes, des biens et des stocks nationaux. Un suivi rigoureux des informations du Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques est assuré pour des directives spécifiques, la sécurité des biens constituant une priorité majeure pour le secteur.

Récemment, les 10ᵉ et 11ᵉ tempêtes (Bualoi et Matmo) ont frappé la Mer Orientale, causant des dommages considérables au Vietnam. La perturbation résiduelle de la tempête n°11 a provoqué des précipitations torrentielles dans le Nord et à Thanh Hoa. De nombreuses localités, notamment à Thai Nguyen, Bac Ninh, Lang Son et Cao Bang, ont été ont été submergées et complètement coupées du monde. Les systèmes fluviaux de ces provinces ont enregistré des crues d'une ampleur exceptionnelle, dépassant les niveaux historiques de 2024.

Selon les statistiques du Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes naturelles (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), les dégâts matériels causés par ces intempéries sont estimés à plus de 8 720 milliards de dôngs. Au 13 octobre, à 7h, environ 12 230 habitations restaient inondées. -VNA/VI