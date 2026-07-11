Inondations et glissements de terrain frappent le Nord après des pluies diluviennes

Un glissement de terrain s'est produit sur le remblai au km 2+250 de la route Huổi Só - Huổi Lóng. Photo : VNA

Des jours de pluies torrentielles ont provoqué des inondations, des glissements de terrain et des perturbations des transports dans plusieurs provinces du Nord du Vietnam, amenant les autorités à intensifier leurs interventions d’urgence alors que de nouvelles fortes pluies sont prévues.

Les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué des inondations et des glissements de terrain généralisés dans le Nord, endommageant les infrastructures, perturbant les transports et suscitant des inquiétudes quant à de nouvelles crues soudaines et à des éboulements dans les zones montagneuses.

Dans la province de Diên Biên, des pluies persistantes ont provoqué de nombreux glissements de terrain qui ont bloqué des routes et perturbé les déplacements et le transport de marchandises. Les autorités locales ont déployé des équipes et des engins lourds pour dégager les débris et rétablir la circulation, tout en alertant les habitants sur les risques continus d’inondations soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses vulnérables.

Dans la province de Lào Cai, la montée des eaux des rivières et des ruisseaux a inondé plusieurs zones basses de la commune de Muong Khuong. Les autorités locales s’efforcent de gérer les inondations et les dégâts causés par les glissements de terrain, tout en avertissant que la poursuite des pluies pourrait provoquer de nouvelles crues soudaines, des glissements de terrain et des coulées de débris.

Dans la province de Son La, de nombreux glissements de terrain ont été signalés le long des routes nationales et provinciales, provoquant d’importantes perturbations de la circulation. Les équipes d’urgence s’emploient à dégager les débris de terre et de roches afin de rouvrir les axes routiers et d’assurer la sécurité des voyageurs.

Dans la province de Thai Nguyên, de fortes pluies ont entraîné des inondations localisées dans plusieurs communes et accru le risque de glissements de terrain en zone montagneuse.

Le 9 juillet, un garçon de 12 ans a été emporté par les eaux dans un endroit inondé dans le hameau de Dông Phu, commune de Phu Dinh. Après près de 24 heures de recherches intensives dans des conditions météorologiques difficiles, les autorités et les habitants locaux ont retrouvé le corps de la victime.

Les services compétents ont reçu pour instruction de surveiller de près les conditions météorologiques, d’inspecter les zones résidentielles exposées aux risques de glissements de terrain et d’élaborer des plans d’évacuation si nécessaire.

Face aux fortes pluies persistantes, les autorités locales de la région ont mobilisé des unités militaires, des policiers, des milices et des représentants locaux pour venir en aide aux populations sinistrées.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a demandé aux services compétents et aux opérateurs du secteur de l’énergie de garantir la sécurité des infrastructures électriques, des réservoirs hydroélectriques et des installations minières situés dans les zones vulnérables aux inondations et aux glissements de terrain.

Face aux fortes pluies et aux inondations persistantes, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a présidé, jeudi après-midi 9 juillet, une réunion avec le Comité permanent du Comité directeur national de la défense civile et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement afin d’examiner les mesures de prévention, d’atténuation et de relèvement en cas de catastrophe pour l’année 2026.

Il a également demandé que les plans prévoient la constitution de réserves suffisantes de denrées alimentaires, de médicaments, de carburant, de semences, d’engrais, etc., ainsi que des plans de distribution et d’approvisionnement appropriés pour soutenir les efforts d’intervention et de relèvement après les catastrophes naturelles.

Le dirigeant a insisté sur le principe des «quatre sur place» de la doctrine vietnamienne de gestion des catastrophes. Ce protocole standard exige que le commandement, le personnel, les approvisionnements et la logistique soient prêts à intervenir localement, sans attendre de renforts extérieurs.

D’après les premiers rapports des Départements de l’agriculture et de l’environnement des provinces de Lai Châu, Diên Biên, Lào Cai, Son La, Tuyên Quang et Thai Nguyên, de fortes pluies accompagnées de glissements de terrain, survenues entre l’après-midi du 8 et le 9 juillet, ont provoqué des dégâts matériels estimés à près de 15 milliards de dôngs.

Les météorologues prévoient que les fortes pluies devraient persister dans certaines régions du Nord dans les prochains jours, augmentant ainsi les risques d’inondations soudaines, de glissements de terrain et d’inondations localisées. – VNA/VI