Inondations : des milliers de maisons sous les eaux au Centre du Vietnam

De fortes pluies et des inondations au Centre du Vietnam ont causé d'importants dégâts. Plus de 20.000 maisons ont été inondées et des milliers de personnes ont été évacuées, selon les premières estimations de l’Autorité de gestion des digues et des risques de catastrophes du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.



À 11h du 19 novembre, les autorités ont fait état de 85 maisons détruites, de 15 morts ou disparus, ainsi que de graves dégâts aux cultures, au bétail et aux infrastructures. Les autorités locales poursuivent leurs opérations de secours et d’évacuation d’urgence.

Parmi les victimes, une personne est décédée dans la ville de Huê et huit dans la province de Khanh Hoa. Six personnes sont toujours portées disparues.



Les provinces de Quang Tri, Da Nang, Quang Ngai, Khanh Hoa, Gia Lai, Dak Lak et Lam Dong ont évacué 5.634 foyers, soit 15.798 personnes.



Concernant les infrastructures de transport, 26 points des routes nationales ont été touchés par des glissements de terrain ou des inondations localisées, entraînant des perturbations du trafic.



Les autorités locales poursuivent la mise en œuvre de diverses mesures pour faire face aux fortes pluies, aux crues soudaines et aux glissements de terrain, tout en s’efforçant de recueillir des données sur les dégâts et d’organiser les opérations de secours.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a conduit une délégation sur place afin d’inspecter les zones sinistrées et de rencontrer les responsables locaux. Photo: VNA

Compte tenu de la situation complexe dans l’est de la province de Dak Lak, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a conduit une délégation sur place afin d’inspecter les zones sinistrées et de rencontrer les responsables locaux.



Le vice-Premier ministre a exhorté les autorités locales à évacuer immédiatement les habitants des zones à haut risque avant la tombée de la nuit, y compris par hélicoptère si les conditions météorologiques le permettent.



Selon les prévisions, le niveau de certaines rivières de la province pourrait dépasser ce soir le record historique établi en 1993. – VNA/VI