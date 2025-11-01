Inondations au Centre : lourd bilan et efforts de redressement en cours

Photo: Thanh Hòa/VNP

Vers 7 heures du 31 octobre, les pluies diluviennes et inondations dans le Centre du Vietnam ont causé des dégâts considérables, affectant plus de 4 870 hectares de rizières et de cultures, selon les données de l'Autorité de gestion des catastrophes et des digues du Vietnam, relevant du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

La province de Lâm Dông enregistre les pertes les plus importantes avec 3 877 hectares submergés, suivie par Dà Nang (471 hectares) et Huê (279 hectares). En outre, 790 hectares d'arbres fruitiers ont été détruits et 17 761 têtes de bétail et de volaille ont péri ou ont été emportées par les eaux.

Le bilan humain s'est alourdi, avec 24 décès ou personnes portées disparues recensés, soit deux de plus que la veille au soir, ainsi que 34 blessés. Sur le plan des infrastructures, 56 maisons ont été complètement détruites ou emportées par les eaux, 147 autres endommagées, et 116 789 habitations ont été inondées. Actuellement, 69 communes ou quartiers demeurent sous les eaux, bien que l'ampleur des crues diminue progressivement.

Les intempéries ont également gravement perturbé le réseau routier, rendant inaccessibles 12 routes nationales (9B, 9, 14E, 15D, 24, 24B, 28B, 49, 49B, 49C, la branche ouest de la route Hô Chi Minh et la route Truong Son Est) en raison de submersions et de glissements de terrain. Néanmoins, les routes nationales 9C, 14B, 14D, 14H, 14G, 24C, 40B, ainsi que la section La Son - Hoa Liên de la route Hô Chi Minh, sont désormais rouvertes à la circulation.

Les provinces de Quang Tri et Quang Ngai, ainsi que les villes de Huê et Dà Nang, ont signalé de nombreux sites inondés ou touchés par des glissements de terrain, entraînant de graves perturbations de la circulation. Le trafic ferroviaire a également été impacté, avec la suspension temporaire de plusieurs lignes de passagers entre Hanoï, Huê, Saigon et Da Nang.

Par ailleurs, plus de 438 000 foyers, répartis dans 109 communes et quartiers de quatre villes et provinces, sont toujours privés d'électricité.

En réponse à cette catastrophe naturelle, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a exhorté les ministères, secteurs et localités touchés à appliquer rigoureusement le télégramme officiel n°204/CD-TTg du 30 juin, relatif à la mise en œuvre des mesures d'intervention, à la résolution rapide des conséquences des inondations, à la stabilisation de la vie des populations et à la reprise de la production et des activités économiques dans la région du Centre. Ils doivent également suivre le télégramme n°203/CD-TTg du Premier ministre, relatif à l'intervention d'urgence et à la réparation des dégâts causés par les fortes pluies, ainsi que les directives émises par le Premier ministre lors de la réunion d'urgence en ligne du 29 octobre.

Les localités poursuivent actuellement leurs efforts de recensement des dommages, ainsi que l'organisation des opérations de redressement. -VNA/VI