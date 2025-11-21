Inondations au Centre : Le PM exige d'accéder immédiatement aux zones isolées pour porter secours

Le PM exige d'accéder immédiatement aux zones isolées pour porter secours. Photo: VNA

Depuis l'Algérie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné l'accès immédiat, dès la nuit du 20 novembre (heure de Hanoï), aux zones isolées par les inondations pour acheminer secours et vivres.

Lors de la réunion d'urgence en ligne avec les dirigeants des ministères et des autorités locales afin d'évaluer la situation et de définir les mesures urgentes face aux catastrophes naturelles dans plusieurs provinces du Centre du Vietnam, le Premier ministre a salué l'engagement des vice-Premiers ministres, du Comité national de défense civile, des ministères et des autorités locales pour la prévention et la gestion des conséquences des inondations dans le Centre. Il a particulièrement félicité les provinces de Dak Lak, Khanh Hoa, Lâm Dông et Gia Lai pour leur préparation proactive et leur gestion efficace des catastrophes.

S'adressant aux familles des victimes, il a présenté ses condoléances et a ordonné la recherche des disparus, le traitement des blessés et l'organisation des funérailles. Les autorités locales doivent recenser les zones inondées et mobiliser toutes les forces disponibles — armée, police, milice et volontaires — pour secourir les populations et acheminer nourriture, eau et médicaments, y compris par hélicoptères et drones.

Le Premier ministre a insisté sur la remise en état rapide des logements, des écoles et des établissements de santé, sur la restauration des réseaux électriques et de télécommunication, et sur la prévention des maladies. Il a encouragé la solidarité nationale et internationale, appelant chacun à contribuer selon sa capacité.

Le Premier ministre a chargé la Banque d'État d'étudier des mesures financières pour soutenir les populations et entreprises sinistrées. Le ministère des Finances distribue immédiatement du riz aux provinces touchées, tandis que le ministère de la Santé fournit médicaments et produits sanitaires pour prévenir les épidémies.



Des mesures financières immédiates ont été décidées. Lâm Dông et Khanh Hoa reçoivent chacun 200 milliards de dôngs, tandis que Dak Lak et Gia Lai bénéficient chacun de 150 milliards.

Les ministères de la Défense et de la Sécurité publique coordonneront le déploiement de forces et de moyens matériels pour transporter l'aide. Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement et celui de l'Industrie et du Commerce assureront la gestion sécurisée des barrages, et les ministères de la Construction et de la Sécurité publique veilleront à la sécurité des routes. Le ministère des Sciences et des Technologies, les entreprises de télécommunications et d'électricité, mobilisent immédiatement ressources humaines et matériel pour rétablir l'électricité et les communications.

Le Premier ministre a chargé les vice-Premiers ministres de se rendre immédiatement dans les provinces les plus touchées pour superviser les opérations de secours, soulignant que la priorité absolue est de sauver des vies.

Selon le dernier bilan à 20h00 le 20 novembre, des pluies très intenses ont frappé les provinces de Lâm Dông, Khanh Hoa, Gia Lai et Dak Lak depuis le 16 novembre, avec des cumuls dépassant parfois 1 700 mm.

Les pluies et inondations ont fait 41 morts et 9 disparus. 167 maisons ont été endommagées et 51 138 sont inondées. 18 408 foyers, soit 61 035 personnes, ont été évacués. Les pertes agricoles s'élèvent à 13 026 ha de cultures et 2 183 ha de plantations, et 30 731 animaux ont péri ou ont été emportés. La circulation est perturbée sur plusieurs routes nationales et provinciales, et plus d'un million de clients restent privés d'électricité. -VNA