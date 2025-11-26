Innovation et fintech : Hô Chi Minh-Ville accélère sa coopération internationale

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc (droite), et Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du Forum économique mondial (WEF). Photo : VNA

Dans le cadre du Forum économique d’Automne 2025, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a rencontré Stephan Mergenthaler, directeur exécutif du Forum économique mondial (WEF).



Nguyên Van Duoc a salué la participation du WEF à cet événement, affirmant que le Forum économique d’Automne 2025 constitue une plateforme pour partager des visions et définir des orientations en vue de transformer Hô Chi Minh-Ville en un centre financier régional majeur, moteur d’un développement socio-économique durable.



Au cœur de la coopération entre Hô Chi Minh-Ville et le WEF figure le Centre de la quatrième révolution industrielle (C4IR) de la ville, que les autorités locales considèrent comme un pilier central. Le 26 novembre, le WEF et le C4IR de Hô Chi Minh-Ville devraient annoncer le programme d’activités à venir et poursuivre les débats pour définir les priorités futures.



De son côté, Stephan Mergenthaler a affirmé son intérêt pour les sujets des discussions du Forum économique d’Automne 2025 tels que l’intelligence artificielle, la transformation numérique industrielle, la finance, les infrastructures et le développement des compétences. Il a estimé qu'avec un fort esprit d'innovation, Hô Chi Minh-Ville deviendrait un acteur contribuant à créer des impacts positifs au sein de l'écosystème du WEF.



Le même jour, Nguyên Van Duoc a reçu Yang Peng, directeur exécutif d’Ant International (Singapour).

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc (droite), et Yang Peng, directeur exécutif d’Ant International (Singapour). Photo: sggp.org.vn



Hô Chi Minh-Ville se déclare prête à collaborer avec Ant International sur des initiatives visant à faire progresser le secteur de la fintech.



Yang Peng a estimé que la ville vietnamienne dispose d’atouts majeurs : une main-d’œuvre qualifiée, une grande adoption technologique, un essor du commerce électronique et des paiements sans cash.



Il a souligné que Hô Chi Minh-Ville devient de plus en plus attractive pour les géants technologiques et les investisseurs de données. Ant International envisage d’y établir un centre de recherche et développement dédié aux paiements numériques, renforçant ainsi ses investissements dans les années à venir. -VNA/VI