INN: les groupes de solidarité de pêcheurs de Da Nang mobilisés pour lever le carton jaune de la CE

Les cadres du poste de garde-frontière de Son Tra sensibilisent les pêcheurs locaux à la pêche INN. Photo: VNA

Aux côtés des forces d'application de la loi en mer, les groupes de solidarité formés par les pêcheurs de Da Nang, qui mènent de longues campagnes de pêche dans les zones hauturières, jouent un rôle essentiel non seulement dans l’exploitation des ressources halieutiques et l’entraide face aux difficultés, mais aussi dans la protection de la souveraineté et de la sécurité nationale en mer.



Alors que le Vietnam met en œuvre des mesures globales et déterminées pour lever l’avertissement de "carton jaune" concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) imposé par la Commission européenne (CE), ces groupes de pêcheurs participent activement aux efforts visant à supprimer cette sanction et à promouvoir une pêche responsable et durable, conformément aux orientations du gouvernement.



Réorienter la main-d’œuvre vers la transformation des produits



Tran Cong Hieu, membre du Syndicat de la pêche et capitaine du navire QNa 95539 TS, originaire de la commune de Thang An à Da Nang, effectue régulièrement de longues campagnes de pêche dans les zones traditionnelles de Hoang Sa et Truong Sa.



Tout au long de l’année, son bateau et ceux d’autres pêcheurs bénéficient de l’accompagnement et des conseils des forces d'application de la loi en mer, notamment les garde-côtes, les inspecteurs des pêches et les garde-frontières, qui les sensibilisent au respect de la législation, notamment à l’interdiction de pénétrer dans les eaux étrangères et à l’obligation de pratiquer une pêche légale et sûre.



Ces dernières années, les autorités locales des zones côtières et insulaires de Da Nang, en coordination avec les forces compétentes, ont renforcé les actions de sensibilisation afin d’empêcher les pêcheurs de violer les eaux étrangères. Les procédures d’immatriculation, d’installation de dispositifs de surveillance des trajets et de déclaration complète des captures dans les ports sont désormais appliquées de manière transparente.



Selon Pham Duoc, président du Comité populaire de la commune de Duy Nghia de Da Nang, les autorités locales ont mené des campagnes de sensibilisation directement auprès des pêcheurs et des propriétaires de bateaux afin de les aider à se conformer aux exigences administratives. La commune a désormais éliminé la situation des bateaux dits "3 non" (non enregistrés, non immatriculés, sans licence). Grâce à une gestion rigoureuse de la flotte, aucun pêcheur de Duy Nghia n’a été sanctionné en 2025 pour violation des règles de pêche.



Par ailleurs, les autorités encouragent les pêcheurs à réorienter progressivement la main-d’œuvre de la pêche côtière vers la transformation des produits halieutiques après capture, afin d’augmenter la valeur économique de chaque sortie en mer et de contribuer aux efforts visant à lever le carton jaune INN.



Valoriser le rôle des groupes de solidarité en mer



Avec plus d’une centaine de groupes de solidarité en mer, les pêcheurs de Da Nang s’entraident non seulement en cas de difficultés et partagent informations et expériences sur les zones de pêche et la commercialisation des produits, mais contribuent également à la protection de la souveraineté nationale en mer.



Selon les autorités locales, la flotte de pêche hauturière constitue une force essentielle pour l’économie maritime et joue également un rôle pionnier dans les efforts visant à lever le carton jaune INN. De nombreux capitaines et pêcheurs membres de ces groupes participent activement aux activités de protection de la souveraineté maritime et aux initiatives visant à promouvoir une pêche légale et responsable.



De leur côté, les garde-frontières de Da Nang intensifient les campagnes de sensibilisation et les patrouilles de contrôle afin de garantir le respect des réglementations, notamment l’utilisation des dispositifs de surveillance des navires, la déclaration des captures et le strict respect des zones de pêche autorisées.



Les autorités soulignent que la gestion rigoureuse de la flotte, le contrôle des activités de pêche, le renforcement de la sensibilisation, la traçabilité des produits halieutiques et la promotion du rôle des syndicats de pêche et des groupes de solidarité en mer constituent des solutions clés pour contribuer à la levée du carton jaune INN dans les plus brefs délais. -VNA/VI