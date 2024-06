INN : le Vietnam connaît de nombreux changements positifs pour faire retirer le « carton jaune »

La lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est importante pour le développement durable du secteur de la pêche en Australie, dans le monde en général, dont le Vietnam, a affirmé Nguyên Hoang Anh Thu, chercheuse du programme Blue Security (Blue Security Fellow) à l'Université de La Trobe (Australie).

Elle a également apprécié la détermination du Vietnam pour faire retirer le "carton jaune" imposé par la Commission européenne sur ses produits halieutiques.

Elle a déclaré que le Vietnam et l'Australie coopéraient étroitement et efficacement dans les domaines de l'aquaculture, de l'exploitation et de l'import-export de produits aquatiques. L'évolution des relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral en mars dernier devrait ouvrir de nombreuses nouvelles opportunités de coopération. Actuellement, l'Australie est le 5ème marché à l'export des produits aquatiques du Vietnam.

Les deux pays sont également membres de nombreux accords de libre-échange tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et le Partenariat économique régional global (RCEP). Ces ALE ont apporté de nombreux avantages et favorisé le commerce des produits aquatiques entre le Vietnam et l'Australie, a-t-elle indiqué.

L'Australie contribue également aux efforts visant à prévenir la pêche illégale au Vietnam. En 2017, les deux pays ont signé un protocole d'accord pour promouvoir une coopération à long terme dans la lutte contre la pêche INN. L'Australie a soutenu l'organisation de cours de formation et d'ateliers communautaires de partage d'informations pour les pêcheurs et les fonctionnaires vietnamiens.

En évaluant les efforts du Vietnam pour lutter contre la pêche INN et lever bientôt le "carton jaune" de l'UE, selon Nguyên Hoang Anh Thu, le Parti et l'État ont fait preuve d'un esprit et d'une détermination élevés avec de nombreux résultats. Des changements positifs ont été enregistrés depuis 2017.

En acceptant les recommandations de la CE, le Vietnam a déployé des efforts pour améliorer le cadre juridique en promulguant, modifiant et complétant la loi sur la pêche de 2017 et de nombreux autres décrets et circulaires connexes. En outre, le Vietnam a renforcé les sanctions contre les navires coupables de pêche INN. Au 21 mai 2024, le pays comptait 98,25 % de ses navires de pêche de 15 m ou plus équipés d'un système de surveillance des navires (VMS).

Ces dernières années, le Vietnam a coopéré de manière proactive au niveau international et signé des protocoles d'accord avec de nombreux pays tels que la Thaïlande, l'Australie et les États-Unis. Le Vietnam a également mis en place une ligne d'assistance téléphonique et échange régulièrement des informations avec les pays d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam a activement participé et présidé à l'élaboration de l'initiative « Élaborer une feuille de route pour lutter contre l'exploitation illégale, non déclarée et non réglementée des produits de la mer dans l'ASEAN pour la période 2020-2025 ».

Selon Nguyên Hoang Anh Thu, d'une manière générale, la lutte du Vietnam contre la pêche INN a obtenu de nombreux résultats positifs, mais qu'il reste encore certaines limites qui doivent être résolues pour obtenir rapidement la levée du « carton jaune ». Premièrement, le Vietnam devrait inspecter de près et s'assurer que 100 % de ses navires de pêche de 15 m ou plus sont équipés d'un VMS. Les forces compétentes doivent examiner et traiter minutieusement les cas de navires de pêche violant les réglementations VMS. Deuxièmement, les dirigeants locaux et les pêcheurs doivent renforcer la coordination et mettre sérieusement en œuvre les instructions visant à prévenir et combattre la pêche INN. Troisièmement, cett lutte nécessite la coopération et les efforts de la communauté internationale.

Le Vietnam devrait continuer à se coordonner étroitement avec les pays concernés et les organisations internationales et à échanger régulièrement ses expériences dans la lutte contre la pêche INN, a souligné Nguyên Hoang Anh Thu.

À long terme, le Vietnam doit se concentrer sur les politiques agricoles et la protection des ressources aquatiques, étendre les zones marines protégées et améliorer la vie et les moyens de subsistance de la communauté des pêcheurs, a conclu Nguyên Hoang Anh Thu. -VNA/VI