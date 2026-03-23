INN : la numérisation, levier stratégique pour la modernisation de la flotte de pêche hauturière au Vietnam

Un propriétaire de bateau de pêche à Hung Yen effectue les formalités d'entrée et de sortie du port à l'aide du logiciel électronique eCDT. Photo: VNA

Dans le cadre des efforts du Vietnam pour lever le « carton jaune » de la Commission européenne (CE) lié à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l’application de systèmes de données numériques s’impose comme un levier clé pour améliorer l’efficacité économique et la gestion du secteur halieutique.

Autrefois, l’enregistrement et l’inspection des navires de pêche étaient caractérisés par des procédures administratives lourdes et complexes. Aujourd’hui, grâce à la base de données nationale des pêches (Vnfishbase), au système de surveillance des navires (VMS) et au dispositif de traçabilité électronique des produits halieutiques (e-CDT), les pêcheurs disposent d’un véritable « livret de famille électronique ». Ces outils permettent de simplifier les démarches liées aux licences et aux certificats, de manière plus rapide et transparente.



L'une des avancées majeures réside dans le journal de bord électronique (eLogbook). En remplaçant les registres papier, souvent endommagés par l'eau de mer, les pêcheurs saisissent désormais leurs données sur smartphone. Ces informations constituent des « preuves d'acier » pour certifier l'origine légale des produits halieutiques, facilitant ainsi leur accès aux marchés exigeants tels que l'Union européenne ou les États-Unis.



Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec d’autres organes concernés, a mis en place un système de gestion intégré comprenant la base de données Vnfishbase, le journal de bord électronique eLogbook, le système de traçabilité eCDT, le système de surveillance VMS ainsi que la base de données sur les sanctions administratives.

Parmi les initiatives notables, le groupe Viettel a contribué au déploiement du logiciel e-CDT. Grâce à une application mobile, les pêcheurs peuvent déclarer leurs sorties et entrées au port, ainsi que les volumes de captures, en quelques clics. Les données sont synchronisées en temps réel avec les autorités compétentes.



Selon les experts, ces solutions permettent de suivre efficacement les activités des navires, du départ jusqu’au retour au port, tout en garantissant la transparence des informations sur les captures. Elles constituent ainsi un pilier essentiel d’un système moderne de gestion de la pêche.

Sur le terrain, les pêcheurs s’adaptent progressivement à ces outils. Tô Huy Hung, propriétaire du navire NA 92888 TS dans la province de Nghe An, souligne que la déclaration électronique permet un gain de temps considérable. Comme lui, de nombreux pêcheurs, initialement peu familiers avec les technologies, adoptent progressivement les solutions numériques.

La solution de surveillance S-Tracking de Viettel équipe désormais plus de 30.000 navires de pêche hauturière. Ce système hybride, combinant satellites Iridium et réseau GSM, garantit une connexion continue, même en haute mer. Il intègre également des alertes de franchissement des zones maritimes sensibles, contribuant à prévenir les infractions et les risques juridiques internationaux.



Des améliorations sont déjà en cours de développement, notamment l’intégration de capteurs d’inertie assistés par intelligence artificielle pour détecter les chavirements, ainsi que des systèmes de diagnostic automatique des pannes de connexion. Par ailleurs, Viettel a lancé le forfait Sea+, offrant gratuitement des bulletins météorologiques et des alertes de tempêtes par SMS, contribuant à créer une véritable « communauté numérique » en mer.

Au-delà de la capture, la numérisation touche aussi le commerce. Via la plateforme de commerce électronique Voso, les produits de la mer peuvent être connectés directement aux acheteurs, réduisant les intermédiaires et garantissant la fraîcheur grâce à la logistique de Viettel Post.

Tao Duc Thang, président-directeur général du groupe Viettel, a réaffirmé l’engagement du groupe en faveur de la construction d’une société numérique. Il a souligné que Viettel ne se limite pas aux télécommunications, mais entend poursuivre le développement de plateformes de traçabilité et de commerce électronique afin d’aider les pêcheurs à accroître la valeur de leurs produits et à promouvoir une économie maritime durable.

La transformation numérique de la pêche vietnamienne n’est plus une perspective, mais une réalité concrète. Elle contribue à renforcer la sécurité des pêcheurs, à améliorer la transparence du secteur et à affirmer la souveraineté maritime par la technologie.-VNA/VI