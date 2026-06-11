INN : Hô Chi Minh-Ville ne signale aucune violation des eaux étrangères

Hô Chi Minh-Ville n'a enregistré aucun incident de navires de pêche locaux empiétant sur les eaux étrangères au premier semestre 2026, ce qui reflète des progrès significatifs dans la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Le colonel Nguyen Duc Hieu, commandant adjoint chargé des affaires juridiques de la région 3 des garde-côtes, prend la parole lors de la conférence. Photo : VNA



Cette réussite souligne les efforts en cours pour lutter contre les violations maritimes et renforce la campagne nationale visant à faire lever le « carton jaune » d’avertissement de la Commission européenne sur les exportations vietnamiennes de produits de la mer.



L’information a été partagée lors d’une conférence passant en revue les efforts de prévention et de contrôle de la pêche INN, organisée par le Comité populaire municipal le 10 juin.



La directrice adjointe du département municipal de l'Agriculture et de l'Environnement, Pham Thi Na, a déclaré que la ville comptait actuellement 4 445 bateaux de pêche, dont 2 197 navires hauturiers, représentant près de la moitié de la flotte. Tous les navires ont été entièrement mis à jour dans la base de données nationale des pêches.



Au cours des six premiers mois de l’année, le comité directeur de lutte contre la pêche INN de la ville a restructuré son organisation, réparti plus clairement les responsabilités et créé des groupes de travail pour traiter les cas en suspens impliquant des déconnexions du système de surveillance des navires (VMS) enregistrées en 2024 et 2025.



L’une des principales réalisations a été la forte baisse des cas de déconnexion du VMS. Au 5 juin, seuls 86 navires montraient des signes de perte de connectivité VMS, soit une baisse de près de 70 % par rapport aux 254 navires enregistrés au cours de la même période de l'année dernière.



Pham Thi Na a attribué cette amélioration à une application plus stricte et à une plus grande sensibilisation des pêcheurs au respect des réglementations en matière de pêche.



La ville a également accéléré l'octroi de licences aux bateaux de pêche. À ce jour, 4 283 navires, soit 96,36 % de la flotte enregistrée, ont obtenu des licences de pêche. Pour les navires qui ne sont pas encore éligibles à l'exploitation, les autorités ont installé des dispositifs GPS pour surveiller leurs emplacements d'ancrage.



La gestion des activités de pêche et la traçabilité des produits de la mer ont également été renforcées. Depuis le début de l'année, les ports de pêche et les postes de garde-frontières ont traité 15 869 arrivées et départs de navires via le système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT), dont 7 594 arrivées et 8 275 départs. Plus de 47 189 tonnes de produits de la mer ont été débarquées via les ports au cours de cette période.



"Grâce aux efforts coordonnés des autorités et des organismes chargés de l'application de la loi, aucun bateau de pêche basé en ville n'a été arrêté pour avoir empiété sur des eaux étrangères depuis le début de 2026", a déclaré Na.



Malgré les résultats positifs, les efforts de prévention de la pêche INN se heurtent encore à d’importantes difficultés. Le colonel Nguyen Duc Hieu, commandant adjoint des affaires juridiques de la région 3 de la Garde côtière, a déclaré que le déclin des ressources halieutiques dans les eaux vietnamiennes continue d'exercer une pression économique sur les pêcheurs, augmentant le risque de violations de la pêche INN. Les zones de pêche proches des frontières maritimes sont souvent plus productives, ce qui rend le respect des règles plus difficile.



Il a également averti que les violations deviennent de plus en plus sophistiquées, certains pêcheurs déconnectant délibérément leurs appareils VMS pendant de courtes périodes pour pêcher illégalement. Les autorités ont en outre détecté des cas d'échange de dispositifs de surveillance entre navires et d'exploitation de failles liées aux navires de moins de 15 mètres de longueur qui ne sont pas tenus d'installer un équipement VMS.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Bui Minh Thanh, a déclaré que la lutte contre la pêche INN doit être considérée comme un effort à long terme, exhortant les autorités à s'attaquer aux causes profondes des violations, en particulier l'épuisement des ressources halieutiques et les lacunes persistantes en matière de gestion.



Au cours du second semestre, la ville poursuivra le traçage des produits de la mer du départ au débarquement, tout en refusant la certification de l'origine des produits de la mer capturés par des navires violant la réglementation VMS ou se livrant à la pêche INN. Il renforcera également la coopération avec les forces des garde-côtes et des garde-frontières pour améliorer le partage, la surveillance et l’application des données.



Lors de la conférence, les autorites municipales ont renouvelé les mécanismes de coordination avec les régions 3 et 4 de la Garde côtière et ont signé un nouvel accord de coordination avec le 18e Escadron de garde-frontières sur la lutte contre la pêche INN. – VNA/VI