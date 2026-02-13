INN : Da Nang adopte des mesures de soutien à la pêche pour contrer l'avertissement de la Commission européenne

Le Conseil populaire de la ville de Da Nang a adopté une résolution définissant des mesures de soutien au développement de la pêche pour la période 2026-2030. Cette résolution s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour obtenir la levée de l'avertissement de la Commission européenne concernant la pêche INN.



Adoptée lors de sa sixième session, les 11 et 12 février, la résolution introduit cinq mesures de soutien clés.



Concrètement, les propriétaires de bateaux de pêche de 15 mètres ou plus bénéficieront d'une subvention supplémentaire de 40 % sur leurs primes d'assurance corps, en complément de l'aide de 50 % déjà versée par le gouvernement. La ville prendra également en charge 50 % du coût d'installation de nouveaux systèmes de surveillance des navires (VMS), plafonné à 11 millions de dongs (423,7 dollars) par navire, ainsi que les frais d'abonnement aux services VMS et aux journaux de bord électroniques de pêche et de transbordement.



Une aide financière sera accordée aux navires non conformes, notamment une aide pouvant atteindre 50 millions de VND par bateau pour le remplacement des moteurs principaux ne répondant pas aux normes d'inspection pour les navires de 12 mètres ou plus.



De plus, les armateurs passant du chalutage à d'autres méthodes de pêche autorisées pourront bénéficier d'une aide couvrant 50 % des coûts de conversion, tels que les nouveaux engins, équipements et la rénovation du navire, dans la limite de 50 millions de dongs par navire.



Les bénéficiaires éligibles sont les organisations et les particuliers propriétaires de navires de pêche immatriculés à Da Nang, y compris les navires nouvellement immatriculés et ceux déjà certifiés dans la ville ou dans l'ancienne province de Quang Nam.



Cette politique prévoit un soutien post-investissement, exigeant des armateurs qu'ils mobilisent leurs propres fonds et veillent à l'exactitude de la documentation. Les fonds publics seront débloqués après évaluation et vérification par les autorités compétentes. Toute déclaration frauduleuse entraînera un remboursement intégral et des sanctions légales.



Le président du Conseil populaire municipal, Nguyen Duc Dung, a déclaré que cette résolution avait été adoptée dans le cadre d'efforts nationaux intensifiés visant à restructurer les flottes de pêche, à renforcer le suivi et la traçabilité, et à promouvoir un développement de la pêche responsable, légal et durable. - VNA/VI



