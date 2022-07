Injections de rappel nécessaires pour prévenir l'infection au COVID-19

Le professeur Phan Trong Lan, directeur du Département de médecine préventive du ministère de la Santé, a souligné la nécessité de prendre des doses de rappel des vaccins COVID-19 lors d'un séminaire sur la question organisé par le portail gouvernemental le 1er juillet.

Photo d'illustration : VNA

Sous la direction du gouvernement, du ministère de la Santé et des localités, la majeure partie de la population a été entièrement vaccinée contre le COVID-19 en février. Cependant, les taux d'anticorps chez les personnes vaccinées diminuent après 4 à 6 mois.Les injections de rappel sont essentielles pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes âgées pour obtenir une immunité plus longue, a déclaré Phan Trong Lan, ajoutant qu'elles doivent être injectées dans les délais et à la bonne dose.Il a également souligné l'importance de vacciner les agents de santé de première ligne car ils appartiennent à des groupes à haut risque, affirmant que cela contribuera à réduire l'infection à d'autres personnes.Faisant référence aux inquiétudes concernant la possibilité que des enfants soient infectés par BA.4, BA.5, des sous-varianes d'Omicron, le professeur associé Dr. Tran Minh Dien, directeur de l'hôpital pédiatrique national, a déclaré que des études ont montré qu'entre 20% et 25% d'enfants infectés par le COVID-19. La plupart des maladies graves sont principalement liées à des maladies chroniques ou sous-jacentes.Si les sous-variants BA.4, BA.5 se propagent rapidement dans la communauté, il pourrait y avoir une transmission des enfants aux personnes âgées et aux adultes en raison du fait qu'ils ne sont pas bons pour suivre les instructions de prévention du COVID-19 aux adultes.- VNA/VI