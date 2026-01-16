Infrastructures : lancement de nouveaux projets stratégiques à Hô Chi Minh-Ville

Station Bên Thành. Photo: VNA



Dans une dynamique de modernisation sans précédent de ses infrastructures, Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé, ce jeudi 15 janvier, les chantiers de trois projets majeurs : la ligne de métro n°2 (Bên Thanh - Tham Luong) et les ponts Phu My 2 et Can Gio, à l'occasion du 14ᵉ Congrès national du Parti.

Les ponts Phu My 2 et Cân Gio sont réalisés sous la forme de partenariat public-privé (PPP), via des contrats de construction-transfert (BT), pour une mise en service prévue en 2029.

Le pont Phu My 2 (23.186 milliards de dôngs, soit environ 910 millions de dollars) s'étendra sur 6,3 km avec 8 voies de circulation. Il reliera directement le district 7 à la commune de Dai Phuoc (province de Dong Nai), offrant une connexion vitale vers le futur aéroport international de Long Thanh et désengorgeant les axes saturés du sud-est. Le pont Cân Gio (plus de 13.200 milliards de dôngs) remplacera le ferry de Binh Khanh. Long de 6,3 km, il franchira la rivière Soai Rap pour briser l'isolement du district côtier de Cân Gio.

Selon Nguyen Loc Ha, vice-président permanent du Comité populaire municipal, ces ouvrages ne sont pas seulement des infrastructures de transport : ils sont les catalyseurs d'un nouvel espace de développement axé sur l'économie maritime, la logistique portuaire et le tourisme écologique, tout en préservant la réserve de biosphère de la mangrove de Can Gio.

À terme, la ville prévoit également un tunnel et un pont de 14 km pour relier Can Gio à Vung Tau en seulement 10 minutes, complétant ainsi un écosystème de mobilité incluant la ligne ferroviaire Bên Thanh – Can Gio (350 km/h) prévue pour 2028.

Cérémonie de misen chantier de la ligne de métro n°2 (Ben Thanh – Tham Luong). Photo: VNA

La mise en chantier de la ligne de métro n°2 (Ben Thanh – Tham Luong) marque l'application de mécanismes législatifs d'exception (Résolution 188/2025/QH15). Financé par l'investissement public à hauteur de 55.179 milliards de dôngs (environ 2,16 milliards de dollars), ce projet est le fer de lance de la restructuration urbaine, selon le modèle TOD (Transit-Oriented Development).

Dans sa première phase, la ligne couvrira 11,3 km (dont 9,3 km en souterrain) et desservira 14 quartiers à travers 11 stations. Le projet se distingue par une prouesse technologique : il sera le premier au Vietnam à adopter le niveau d'automatisation GoA4, permettant une exploitation intégralement sans conducteur.

« La ligne n°2 est le projet pilote de notre vision 2045 », a souligné Bui Xuan Cuong, vice-président du Comité populaire municipal. « Elle doit porter la part des transports publics ferroviaires à 60 % des déplacements urbains d'ici deux décennies et servir de standard technique pour l'ensemble du réseau métropolitain de 1.024 km prévu au plan directeur. »

En période de pointe, sa capacité pourra atteindre plus de 40 000 passagers par heure et par direction une fois la configuration à 6 voitures finalisée. -VNA/VI