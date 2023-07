Infographie de presse - "arme" puissante de la presse moderne

Le rôle de l'infographie dans la transformation numérique du journalisme a été mis en évidence lors d'un séminaire organisé le 4 juillet par l'Agence vietnamienne d’information (VNA).



Lors de l'événement, le directeur général adjoint de la VNA, Nguyên Tuân Hung, a déclaré que la VNA avait commencé en 2006 à fournir des informations infographiques dans le cadre de ses efforts pour promouvoir la transformation numérique et que ce type d'informations avait attiré l'attention de nombreux lecteurs.



La VNA fait partie des agences de presse pionnières au Vietnam dans la transformation numérique, a-t-il affirmé.



Nguyên Hoang Nhât, rédacteur en chef adjoint du journal en ligne VietnamPlus, a déclaré que la transformation numérique du journalisme était une tendance inéluctable, qui s'opérait dans de nombreux domaines.



Ces derniers temps, l'infographie a été largement utilisée comme une forme efficace de journalisme, en particulier dans les domaines qui doivent présenter de nombreuses données.



Dans le contexte de concurrence féroce des nouvelles formes de médias, notamment les réseaux sociaux, le journalisme graphique est une « arme » puissante du journalisme moderne.

Photo: VNA



La VNA et son journal en ligne VietnamPlus ont été les premiers à adopter la transformation numérique pour diffuser des informations fiables, contribuer à la vulgarisation des préconisations et politiques du Parti et de l'État et fournir des informations authentiques au public.

Avec plus de 60 produits d’information, la VNA est actuellement l'organe de presse ayant le plus grand nombre de produits et de supports d’information du pays : bulletins écrits, bulletins photographiques, bulletins télévisés, bulletins infographiques, bulletins sonores… ; quotidiens, hebdomadaires, revues, revues illustrées, livres, journal en ligne, informations pour téléphones mobiles et informations en ligne...



Centre d'information national majeur pour le lectorat étranger, la VNA fournit des informations aux organes de communication du pays et de l’étranger en diverses langues (vietnamien, chinois, anglais, français et espagnol), sans compter des journaux imprimés et en ligne en 10 langues : vietnamien, laotien, khmer, chinois, japonais, coréen, russe, anglais, français, espagnol. -VNA/VI