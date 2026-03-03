Industrie ferroviaire : le Premier ministre Pham Minh Chinh prône un “changement d’état”

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage des ouvrages majeurs et projets nationaux dans le secteur ferroviaire, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le 3 mars au matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité de pilotage des ouvrages majeurs et projets nationaux dans le secteur ferroviaire, a présidé à Hanoï la 7e réunion dudit Comité, en visioconférence avec les provinces et villes concernées.



Il a demandé d’évaluer et d’optimiser l’efficacité des investissements dès le lancement des projets ferroviaires et des réseaux ferroviaires urbains, et d’opérer un « changement d’état », en passant du rôle d’exécutant à celui de maître de la technologie, afin de développer une industrie ferroviaire autonome, résiliente et souveraine.



Le Comité dirige actuellement plusieurs projets, dont la ligne Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord–Sud, les lignes des réseaux ferroviaires urbains de Hanoï et de Ho Chi Minh-Ville, ainsi que les projets Gia Binh – Ha Long, Hai Phong – Mong Cai, Lang Son – Hanoï, et la construction d’un complexe industriel ferroviaire,.



Selon le Comité de pilotage, sur les 22 tâches assignées lors de sa 6e réunion, 8 ont été achevées, 12 sont en cours dans les délais et 2 accusent du retard en raison de consultations intersectorielles et de procédures requises. Parallèlement, les ministères et organismes concernés poursuivent le programme de formation et de développement des ressources humaines dans le secteur ferroviaire et finalisent le projet de développement de l’industrie ferroviaire.



Lors de la réunion, Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le sens des responsabilités et l’engagement résolu du ministère de la Construction, d’autres ministères, secteurs et des localités. Il a ensuite ordonné de poursuivre l’actualisation de la planification ferroviaire selon le nouvel espace de développement, avec une vision à long terme de 100 ans, ainsi que de diversifier les sources de financement.



Le Premier ministre a en outre demandé aux autorités compétentes, aux unités de gestion de projets, aux cabinets de conseil, aux entreprises contractantes et aux membres du Comité de pilotage de redoubler d’efforts et de renforcer leur sens des responsabilités dans l’exécution des missions confiées. Il a insisté sur le respect strict des procédures légales, la garantie de la qualité et des délais, ainsi que sur la prévention de la corruption, des dérives et du gaspillage.



Il a également souligné que la sélection des investisseurs et des entreprises devait se faire dans le strict respect de la loi et dans un souci d’efficacité. Il a ordonné d’accélérer la révision et la finalisation du système de normes et standards ferroviaires, notamment pour les réseaux ferroviaires urbains, afin d’assurer la cohérence du système et de faciliter la participation des différents acteurs.



Le Premier ministre a demandé qu’à l’avenir, les ministères, les secteurs, les localités et les organismes concernés accélèrent la mise en œuvre des tâches avec efficacité, en faisant de la performance le principal critère d’évaluation, afin d’atteindre les objectifs et missions fixés.



Le Premier ministre a chargé les 15 provinces et villes concernées par les projets, ainsi que le groupe Électricité du Vietnam (EVN), de collaborer étroitement avec le ministère de la Construction afin d’achever rapidement l’examen des besoins en capitaux pour 2026 et de fournir des données précises, permettant l’allocation du plan de financement dès mars 2026.



Concernant la ligne ferroviaire Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, le Premier ministre a souligné qu’il s’agissait d’un projet d’une importance stratégique majeure, s’inscrivant dans la coopération Vietnam–Chine et la connectivité vers la Chine et l’Europe. Il a demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités de le considérer comme une mission politique clé et de mobiliser tous les efforts pour en assurer la mise en œuvre conformément aux orientations convenues par les hauts dirigeants des deux pays. - VNA/VI