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Indice de réforme administrative : Hai Phong en tête du classement national

Dix-neuf des 34 villes et provinces du pays affichent un indice de réforme administrative supérieur à la moyenne nationale. Les 34 localités enregistrent toutes un indice supérieur à 80 %.

 

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