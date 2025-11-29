Incendie à Hong Kong (Chine): Aucun citoyen vietnamien signalé parmi les victimes

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: VNA

Lors de la conférence de presse régulière tenue le 27 novembre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse à une question concernant la possibilité de citoyens vietnamiens parmi les victimes de l'incendie d'un complexe d'immeubles à Hong Kong ayant fait de nombreux morts et blessés, a indiqué que le ministère des Affaires étrangères avait immédiatement demandé au consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine) de contacter les autorités locales et la communauté vietnamienne pour vérifier les informations, et de se tenir prêt à mettre en œuvre les mesures de protection consulaire si nécessaire.

L’incendie d’un complexe d’immeubles à Hong Kong (Chine) a fait de nombreux morts et blessés. Photo: VNA



Selon le consulat général, aucun citoyen vietnamien n’a été recensé parmi les personnes affectées par cet incendie. La porte-parole a adressé ses condoléances aux familles des victimes.



Répondant également à une question concernant la découverte du corps d’un ressortissant sud-coréen à Ho Chi Minh-Ville, Pham Thu Hang a précisé que les autorités vietnamiennes avaient informé la représentation diplomatique sud-coréenne et poursuivent l’enquête pour élucider l’affaire. – VNA/VI